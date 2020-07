Ilmastoaktivisti Greta Thunberg sai miljoonan euron ihmisoikeuspalkinnon – lahjoittaa rahat ilmastotyöhön

Thunberg kertoi olevansa kiitollinen ja kuvaili summan olevan suurempi kuin hän voisi kuvitella.

Ilmastoaktivisti Greta Thunberg sai maanantaina portugalilaisen ihmisoikeuspalkinnon ja lupasi pian tämän jälkeen lahjoittaa miljoonan euron palkintorahat ilmastotyöhön.

Ruotsalainen nuori aktivisti kertoi lahjoittavansa rahat ryhmille, jotka tekevät etulinjassa työtä ympäristön suojelemiseksi ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Thunberg kertoi olevansa kiitollinen ja kuvaili palkintosumman olevan suurempi määrä rahaa kuin hän voisi itse edes kuvitella, mutta kertoi kaikkien rahojen tulevan lahjoitetuksi hänen säätiönsä kautta. Hän kertoi päätöksestään Facebookiin julkaisemassaan videossa.

Gulbenkianin ihmisyyspalkinnon tuomariston puheenjohtajan Jorge Sampaion mukaan Thunberg valittiin palkinnon saajaksi siitä ansiosta, että hän on onnistunut saamaan nuoria sukupolvia liikkeelle ilmastonmuutoksen vuoksi. Lisäksi Sampaio perusteli valintaa Thunbergin sinnikkyydellä muuttaa nykytilannetta.

Tuore palkinto on suurin yksittäinen palkinto, jonka Thunberg on saanut. Hän on aiemmin voittanut myös muun muassa ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin ihmisoikeuspalkinnon.

Thunberg ja kolme muuta ilmastoaktivistia julkaisivat torstaina vetoomuksen EU-maiden johtajille, jossa vaaditaan EU-maita kohtaamaan ilmastokriisi. Avoimen kirjeen on allekirjoittanut 150 tutkijaa ja joukko julkisuuden henkilöitä.