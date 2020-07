Trump jatkaa koronatiedotustilaisuuksiaan pitkän tauon jälkeen – ”Meillä menee niin hyvin niin monilla eri tavoin”

Keväällä tiedotustilaisuuksien pitäminen lopetettiin sen jälkeen, kun Trump sai aikaan pr-fiaskon sanomalla, että koronaa vastaan voitaisiin taistella injektoimalla puhdistusainetta suoraan suoneen.

Yhdysvaltain presidentti Donad Trump kertoi maanantaina, että hän aikoo tuoda takaisin televisioidut Valkoisen talon koronatilannekatsaukset, joita hän piti säännöllisesti kevään aikana.

Trumpin mielestä todellinen ongelma on se, etteivät yhdysvaltalaiset kuule oikeita uutisia. Keväällä vastaavat tilannekatsaukset nostivat useasti esiin syytöksiä siitä, että Trump antaa puheissaan sekavaa tai harhaanjohtavaa tietoa.

–Minun mielestäni se on loistava tapa saada tietoa kansalle. Meillä menee niin hyvin niin monilla eri tavoin, hän kertoi toimittajille.

Hän myönsi, että tartuntojen määrä on "kuohahtanut" Yhdysvalloissa, mutta jälleen kerran Trump etäännytti itsensä vastuusta tähän ongelmaan. Hän alleviivasi taudin runtelevan myös "Meksikoa, Brasiliaa, monia maita Euroopassa, kaikkialla, Venäjää".

–Kun katsot uutisia, paikallisuutisia, ja näet sen, ja se on, se on ikään kuin kaikki Yhdysvalloista. He eivät ikinä tykkää puhua siitä, mitä tapahtuu maailmassa, hän sanoi.

Tilannekatsaukset keskeytettiin puhdistusainefiaskon jälkeen

Trump lakkasi lopulta pitämästä katsauksia sen jälkeen, kun hän oli tuulettanut tilannekatsauksessa ajatusta siitä, että koronaa vastaan voitaisiin taistella injektoimalla kotona käytettävää puhdistusainetta suoraan suoneen.

Trumpin ehdotus aiheutti pr-fiaskon. Hän väitti myöhemmin puhuneensa sarkastisesti.

Trump on vaikuttanut kuitenkin odottavan innolla puhujan pönttöön palaamista. Trumpin mukaan tilannekatsaukset keskittyisivät jatkossa hyviin uutisiin muun muassa rokotteiden kehittämiseen liittyen.

–Meillä oli erittäin onnistuneita briiffauksia. Minä tein niitä ja meillä oli todella paljon katsojia, ennätysmääriä katsomassa. Kaapelitelevision historiassa ei ole nähty mitään vastaavaa, Trump julisti.

Yli 3,8 miljoonaa tartuntaa ja 140 000 koronakuolemaa

Yhdysvalloissa on varmistettu yli 3,8 miljoonaa koronatartuntaa ja kirjattu yli 140 000 koronaan liittyvää kuolemaa. Koronaluvut selviävät Johns Hopkins -yliopiston seurannasta.

Yhdysvalloissa on määrällisesti eniten koronavirustartuntoja ja koronakuolemia.

Seuraavaksi eniten tartuntoja ja kuolemia on Brasiliassa, jossa koronaan liittyvien kuolemien määrä on ylittänyt 80 000 kuolleen rajan. Asiasta kertoi maanantaina paikallista aikaa maan terveysministeriö. Noin 212 miljoonan asukkaan Brasiliassa on varmistettu noin 2,1 miljoonaa tartuntaa.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden varmistettu 11 961 koronatartuntaa ja kirjattu 434 koronaan liittyvää kuolemaa. Brasiliassa vastaavat suhdeluvut ovat 9 978 ja 377.

Suomessa miljoonaa asukasta kohden on varmistettu 1 325 tartuntaa ja kirjattu 59 koronakuolemaa. Naapurimaa Ruotsissa taas on tartuntoja miljoonaa asukasta kohden 7 726 ja koronakuolemia 558.

Väkilukuun suhteutettuna Yhdysvaltoja enemmän on kuolemia myös muun muassa Britanniassa, Espanjassa ja Italiassa. Miljoonaa asukasta kohden kuolemia on Britanniassa 667, Espanjassa 608 ja Italiassa 580.