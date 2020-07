Aiemmin maskien käyttöä vähätellyt Trump twiittasi itsestään kuvan suojamaski kasvoillaan – ”On isänmaallista käyttää kasvosuojainta”

Trump kehottaa päivityksessään kansalaisia käyttämään hengityssuojainta silloin, kun sosiaalista etäisyyttä on mahdotonta pitää.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pitkin kevättä ja kesää pilkannut ja vähätellyt hengityssuojainten käyttöä. Nyt hän on kuitenkin tehnyt täysin toisenlaisen ulostulon.

Trump twiittasi itsestään maanantaina mustavalkoisen valokuvan, jossa hänellä on maski, jota koristaa presidentillinen sinetti.

– Me taistelemme yhdessä kukistaaksemme Kiinan näkymättömän viruksen, ja monet sanovat, että on isänmaallista käyttää kasvosuojainta silloin, kun etäisyyksien pitäminen ei ole mahdollista, Trump kirjoitti kuvansa saatteessa.

– Ei ole olemassa ketään, joka olisi yhtä isänmaallinen kuin minä, teidän suosikkipresidenttinne!

Trumpin päivitys on ristiriidassa hänen aiempien koronamielipiteidensä kanssa. Viimeksi viime viikolla Trump sanoi, ettei hän määrää amerikkalaisia käyttämään maskia koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi, sillä ihmisillä pitää säilyä ”tietynlainen vapaus”. Aiemmin kesällä hän totesi niin ikään, ettei maskin käyttö hänen mielestään sovi maailmanjohtajan imagoon.

Fox News Sundayn sunnuntaina julkaistussa televisiohaastattelussa Trump vähätteli koronavirustilannetta Yhdysvalloissa ja sanoi muun muassa, että Yhdysvaltojen korkeat tartunta- ja kuolleisuusluvut johtuvat siitä, että koronatestejä tehdään niin paljon. Trump totesi myös, että hänen mielestään Yhdysvalloissa kuolleisuusluvut ovat yksiä maailman matalimmista.

Yhdysvalloissa koronavirukseen on kuitenkin kuollut yli 140 000 ihmistä. Se on enemmän kuin missään muussa maassa. Väkilukuun suhteutettuna silti esimerkiksi Britanniassa ja Espanjassa uhreja on ainakin tällä hetkellä enemmän.

Noin puolitoista viikkoa sitten Trump nähtiin ensimmäistä kertaa julkisuudessa suojamaski kasvoillaan. Trump taipui paineen alla, sillä hänen neuvonantajansa ovat jo pitkään yrittäneet saada presidentin käyttämään maskia.

Trumpin twiitti poiki alleen nopeasti runsain määrin irvailevia kommentteja.

– Jestas, siihenhän tarvittiin vain viisi kuukautta, 143 000 kuollutta amerikkalaista, 42 000 000 työtöntä amerikkalaista, 18 osavaltiota, joissa luvut nousevat terävästi ylöspäin sekä 15 prosenttiyksikköä enemmän kannatusta Joe Bidenille, eräs Twitter-käyttäjä kirjoitti.

Tuoreen kannatusmittauksen mukaan demokraattiehdokas Joe Biden on tällä hetkellä Yhdysvaltojen seuraavaksi presidentiksi Trumpia suositumpi. Kannatusmittauksessa eroa on 15 prosenttiyksikköä.

– Kuvittele, miten monta ihmistä olisi elossa juuri nyt, jos olisit tehnyt tämän jo maaliskuussa, toinen kirjoitti Trumpin kuvan alle.

Trump päivitykseen on sadellut myös myötäileviä kommentteja.

– Heh heh, pidän tästä! Tämän takia äänestin Donald Trumpia, eräs Twitter-käyttäjä kirjoitti.

– Maskinkäyttöpakko on väärin, sen pitää olla ihmisten oma valinta! He ovat tehneet kasvomaskista jotain sellaista, joka jakaa ihmisiä, ja se on väärin. Kiitos, että puhutte siitä, presidentti Trump!

Osa Trumpin kannattajista vaikuttaa myös ärsyyntyneen kuvasta, sillä he ovat sitä mieltä, ettei Trumpin pitäisi tehdä tällaisia päivityksiä. Moni tosin uskoi myös, että Trumpin päivitys on ironinen.

– Olen niin vihainen siitä, että hän teki tämän. Tämä kuva ärsyttää minua loputtoman paljon, Twitterissä harmiteltiin.