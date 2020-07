Kaksi lasta kuoli Norjan perhetragediassa – ensiksi pidätettiin isä, nyt äitiä epäillään lastensa surmaamisesta

Kolmekymppisen äidin epäillään tappaneen lapsensa.

Kaksi lasta on kuoli ja lasten äiti loukkaantui vakavasti Norjan Lørenskogissa tapahtuneessa perhetragediassa, kertoo NRK.

Alle 10-vuotiaat lapset löytyivät asunnosta kuolleena sunnuntaiaamuna.

Norjan poliisi tiedotti maanantaipäivällä, että perheen äitiä epäillään lastensa surmaamisesta. Äiti on nyt sairaalassa, eikä poliisilla ole vielä ollut mahdollisuutta kuulustella häntä. Vielä sunnuntaina poliisin mukaan hänellä ei ole hengenvaaraa.

Alunperin perheen isää epäiltiin lastensa taposta. Hänet otettiin kiinni sunnuntaipäivänä, mutta vapautettiin sunnuntai-iltana.

Perheen isä on ulkomaalaistaustainen, mutta kolmekymppinen äiti on norjalainen, kertoo Dagbladet. He eivät poliisin mukaan asu tällä hetkellä yhdessä.

Dagbaldetin mukaan hätäkeskus sai ilmoituksen sunnuntaiaamuna puoli yhdeksän aikoihin tulipalosta asunnossa Lørenskogissa. Pelastusyksiköt löysivät asunnosta elottomat lapset, joita yritettiin heti elvyttää tuloksetta.

Lørenskog on pieni kunta Norjan eteläosassa Oslon itäpuolella.