Lehti: Oxfordin rokote saa aikaan ”tuplapuolustuksen” koronavirusta vastaan

Rokotteen sai 500 ihmistä eikä kenelläkään todettu vakavia haittareaktioita.

Oxfordin yliopiston kehittelemän koronavirusrokotteen on todettu aiheuttavan ”tuplapuolustuksen” virusta vastaan, The Telegraph uutisoi tutkimusta lähellä olevien lähteiden pohjalta.

Lehden mukaan ensimmäisen vaiheen ihmiskokeet osoittavat, että rokote saa aikaan immuunivasteen. Vasta-aineiden lisäksi rokote vaikuttaa saavan ihmisen kehon tuottamaan myös tappaja-T-soluja, jotka tuhoavat koronaviruksen infektoimia soluja. Lisäksi rokotteen ei ole todettu aiheuttavan vakavia haittavaikutuksia.

Lehden lähde kuitenkin varoitti, ettei vielä tiedetä, antaako Oxfordin rokote pitkäaikaisen immuniteetin uuden koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautia vastaan.

– Toistaiseksi kaikki on edennyt hyvin. Tämä on tärkeä hetki. Mutta meillä on vielä pitkä matka edessä.

Tutkimus on määrä julkaista The Lancetissa maanantaina.

Oxfordin rokotetutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen osallistui 500 vapaaehtoista huhtikuussa. Kyse on suurimmasta otoksesta, jolla rokotteen on todettu saavan aikaan immuunivasteen.

Tuoreissa tutkimuksissa on saatu havaintoja siitä, ettei vasta-aineisiin perustuva immuniteetti välttämättä kestä kauan. Esimerkiksi brittitutkimuksen mukaan covid-19-taudin sairastaneilla oli eniten vasta-aineita keskimäärin kolme viikkoa oireiden alkamisen jälkeen. Tämän jälkeen vasta-aineet hävisivät nopeasti ja joissain tapauksia vasta-aineita ei havaittu enää muutamaa kuukautta myöhemmin.

Tuoreiden tutkimusten mukaan T-soluimmunivaste saattaa olla vasta-aineiden aiheuttamaa immunivastetta yleisempää. Ruotsin Karoliinisen instituutin mukaan jokaista henkilöä kohden, jolta löytyy vasta-aineita, löytyi kuitenkin kaksi henkilöä, joilla oli tappaja-T-soluja. Kyseisiä soluja löytyi myös henkilöiltä, joiden oireet olivat olleet lieviä tai, joilla ei ollut oireita ollenkaan. Vasta-aineita löytyi pääsääntöisesti vakavamman tautimuodon sairastaneilta.

Tutkimuksessa ei kuitenkaan otettu kantaa siihen, voiko T-soluimmuunivaste suojata uudelta tartunnalta ja mahdollisesti myös siltä, että henkilö levittäisi virusta eteenpäin.

Nature-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan sarsiin sairastuneilla potilailla oli vielä t-soluja jäljellä vielä 17 vuotta epidemian jälkeen. Tutkijat eivät kuitenkaan kertoneet, suojaisivatko t-solut yhä potilailta sarsilta. Lisäksi ei ole varmuutta siitä, saako uusi koronavirus Sars-CoV-2 aikaan samanlaisen reaktion.