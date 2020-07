Koronatilanne pahenee Barcelonassa – viranomaiset varoittavat viimeisestä mahdollisuudesta

Yli 10 hengen tapaamisen on kielletty ja ihmisiä on pyydetty pysymään kotona 15 päivän ajan.

Koronavirustartuntojen suuri kasvu Katalonian itsehallintoalueella Espanjassa on johtanut uusiin rajoitustoimenpiteisiin. Alueella on raportoitu jopa yli 1 000 uutta tartuntaa päivässä.

Terveysviranomaiset yrittävät saada tartuntojen kasvun pysähtymään, minkä seurauksena neljää miljoonaa ihmistä ympäri Barcelonaa on pyydetty pysymään kotona 15 päivän ajan, kertoo BBC. Katalonian hallinto määräsi perjantaina uusia rajoituksia ja Catalan Newsin mukaan hallinto varoitti kansalaisiaan siitä, että kyseessä on viimeinen mahdollisuus välttää ”totaalinen sulku”.

Uuden tartunta-aallon myötä yli 10 hengen tapaamiset ja vierailut hoitolaitoksissa on kielletty Barcelonan, La Nogueran ja El Segriàn alueilla. Kansalaisia kehotetaan poistumaan kotoaan vain välttämättömästä syystä. Lisäksi yökerhot, kuntosalit, elokuvateatterit ja teatterit on suljettu ja ravintoloihin on asetettu rajoituksia.

Espanja lopetti kansallisen eristyksensä noin neljä viikkoa sitten. Tartuntojen lähteminen jälleen nousuun on suuri takaisku maan toiveille saada talous jälleen pyörimään.

Espanjassa on raportoitu 260 000 koronavirustaruntaa ja 28 400 taudin aiheuttamaa kuolemaa.