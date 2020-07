Kiinan suurlähettiläälle näytettiin järkyttävää videomateriaalia, jossa väitetään olevan silmät sidottuina olevia uiguureita – ”Kiinaa vastaan on paljon vääriä syytöksiä”

Britannian ulkoministeri Dominic Raab sanoi sunnuntaina, että Kiina on tehnyt ”vastenmielisiä” ihmisoikeusrikkomuksia.

Kiinan Britannian suurlähettiläs Liu Xiaoming kiisti ihmisoikeusrikkomukset.

Ison-Britannian ulkoministeri Dominic Raab on syyttänyt Pekingiä Kiinan uiguuriväestöön kohdistuvista ”törkeistä ja vastenmielisistä” ihmisoikeusrikkomuksista.

Raab totesi sunnuntaina, että on selvää, että uiguurien ihmisoikeuksia on loukattu. Raab sanoi, että raportit uiguurien pakkosteriloinneista ja joukkopidätyksistä Xinjiangin maakunnassa vaativat kansainvälistä huomiota.

– On selvää, että meneillään on törkeitä ja vastenmielisiä ihmisoikeusrikkomuksia. Se on todella, todella huolestuttavaa, Raab totesi BBC:n haastattelussa sunnuntaina.

Yhdysvallat ilmoitti aiemmin tässä kuussa sanktioista kiinalaisviranomaisille, joiden epäillään olevan vastuussa muun muassa uiguureihin kohdistuvista ihmisoikeusloukkauksista. Yhdysvaltain ulkoministeriön lausunnossa kuvaillaan, että vangittuja uiguuri-muslimeja ja alueen muita vähemmistöjä muun muassa kidutetaan ja käytetään seksuaalisesti hyväksi. Kiinan on myös raportoitu pakottavan naiset sterilisaatioon tai käyttämään ehkäisyvälineitä, jotta uiguurien määrää saataisiin rajoitettua.

Muutama päivä sitten julkisuuteen levisi dronella viime vuonna kuvattu video, jossa väitetään olevan silmät sidottuina istuvia tai polvillaan olevia uiguureita, jotka Kiina pakotti juniin ja autoihin, joiden määränpäästä ei ole tietoa. Muun muassa Australian turvallisuuspalvelut on todennut videon olevan aito.

Voit katsoa järkytystä herättäneen dronevideon alta.

BBC:n uutislähetyksessä videota näytettiin sunnuntaina Kiinan Britannian suurlähettiläälle Liu Xiaomingille, jolta kysyttiin, mitä videolla oikein tapahtuu.

– En tiedä, mistä saitte tämän videonauhan. Tiedäthän, että joskus vankeja siirretään paikasta toiseen kaikissa maissa, Liu sanoi.

Toimittaja kysyi häneltä vielä uudestaan asiasta, mutta Liu ei antanut mitään suoraa vastausta.

– Xinjiangissa ei ole sellaisia keskitysleirejä, Liu sanoi.

– Kiinaa vastaan on paljon vääriä syytöksiä.

Liu sanoi myös, että ”uiguurit nauttivat rauhallisesta, harmonisesta rinnakkaiselosta muiden etnisten ryhmien kanssa”.

– Kohtelemme kaikkia etnisiä ryhmiä tasa-arvoisina.

Tammikuussa 2020 uiguuriaktivistit protestoivat Lontoossa.

Liulle näytettiin myös haastatteluvideota naisesta, joka kertoi, että hänet oli pakotettu sterilisaatioon. Liu vastasi kiistämällä, että Kiinassa tehtäisiin mitään laajoja pakkosterilointeja uiguurinaisille.

– Se on täysin totuuden vastaista.

Hän sanoi kuitenkin, ettei voi sulkea pois yksittäistapauksia.

– Kaikissa maissa on yksittäistapauksia.

Hän syytti edellä kuvatun kaltaisista videoista ”joitain pieniä Kiinaa vastustavia ryhmiä”.

Kiinan luoteisosassa Xinjiangin maakunnassa asuu turkkilaisiin kansoihin kuuluvia uiguureita, joista valtaosa on muslimeja. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan lähes miljoona uiguuria on ollut vangittuna uudelleenkoulutusleireillä.

Kiina kiisti leirien olemassaolon aikaisemmin kokonaan, mutta myönsi sitten, että leirit ovat olemassa ja että niiden tarkoituksena on tehdä välttämättömiä toimenpiteitä terrorismin kitkemiseksi. Kiinan mukaan leireillä tarjotaan uiguureille vapaaehtoista koulutusta.

BBC pääsi kuitenkin hiljattain vierailemaan uudelleenkoulutusleireillä, jotka BBC:n dokumentin perusteella vaikuttavat pikemminkin vankiloilta. Myös kansainvälisille toimittajille viime vuonna vuodetut salaiset asiakirjat paljastivat, että Kiina aivopesee satojatuhansia uiguureita ja muihin vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä vankileireillään.

Vielä ei tiedetä, millaisiin toimenpiteisiin Iso-Britannia ryhtyy Kiinan suhteen.

Vaikka ihmisoikeusjärjestöt arvostelevat Kiinaa uiguurien kohtelusta, ovat useimmat muslimimaat olleet asiasta vaitonaisia, sillä Kiina on monille niistä tärkeä kauppakumppani.

Talouslehti Forbes uutisoi alkuvuodesta, että myös muun muassa Nike, Adidas, Tommy Hilfiger, Google, Apple, Microsoft ja Samsung sekä noin 80 muuta kansainvälistä yritystä on linkittynyt uiguurileireihin. Tutkimuksen mukaan uiguurit on pakotettu työskentelemään tehtaissa olosuhteissa, jotka ”viittaavat voimakkaasti pakkotyöhön”.

Raportin mukaan vuosien 2017 ja 2019 välillä yli 80 000 uiguuria siirrettiin töihin tehtaisiin eri puolille Kiinaa.

Ison-Britannian ja Kiinan suhteet ovat olleet jännitteiset jo ennen sunnuntaita, sillä tällä viikolla uutisoitiin siitä, että Britannia kieltää kiinalaisyhtiö Huawein 5G-laitteet. Uusien laitteiden ostokielto astuu voimaan 31. joulukuuta.

Kiina on jo aiemmin varoittanut pääministeri Boris Johnsonia siitä, että Britannia johtuu kohtaamaan "seuraukset", jos se kohtelee Kiinaa vihamielisenä kumppanina.