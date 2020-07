Pormestari vaatii ”Trumpin henkilökohtaista armeijaa” poistumaan – näin tilanne kärjistyi Portlandissa

Oregonin osavaltio ja presidentti Donald Trumpin hallinto ovat ajautuneet törmäyskurssille siitä, miten lähes kaksi kuukautta jatkuneita mielenosoituksia tulisi hallita.

Yhdysvalloissa liittovaltiota vastaan on nostettu syyte Portlandin mielenosoittajien kohtelun takia.

Oregonin osavaltion oikeusministeri Ellen Rosenblum hakee liittovaltion viranomaisille lähestymiskieltoa mielenosoittajia kohtaan, kirjoittaa STT. Rosenblum väittää, että liittovaltion viranomaiset ovat rikkoneet Yhdysvaltojen perustuslakia ja loukanneet oregonilaisten kansalaisoikeuksia ottamalla heitä kiinni tunnuksettomiin autoihin ilman selityksiä.

Median haastattelemien mielenosoittajien mukaan maastopukuiset viranomaiset ovat laittaneet ihmisiä käsirautoihin ja pakottaneet tai jopa kaapanneet heitä sisään tunnuksettomiin siviilipakettiautoihin ilman, että poliisit olisivat esittäytyneet kiinniotetuille tai kertoneet heille pidätyksen syytä. Kaappauksia on tehty ainakin viime tiistaista alkaen.

Lähestymiskiellolla halutaan varmistaa se, etteivät joukot voisi tehdä enää enempää pidätyksiä. Rosenblumin jättämässä valituksessa vaaditaan, että liittovaltion viranomaisten toimet julistetaan laittomiksi ja että heidät määrätään todentamaan henkilöllisyytensä ja virastonsa ennen kuin he pidättävät ketään. Ketään ei myöskään pitäisi valituksen mukaan pidättää ilman, että heitä on syytä epäillä rikoksesta.

Myös ihmisoikeusaktivistit ovat älähtäneet Portlandin tapahtumista.

– Yleensä, kun ihmisiä pakotetaan kadulta tunnuksettomaan pakettiautoon, sitä kutsutaan kidnappaukseksi, paikallinen ihmisoikeusaktivisti sanoi AFP:lle.

Maastopukuiset liittovaltion joukot yrittivät hallita tilannetta Portlandissa viikonloppuna.

Portlandissa oli perjantaina osoitettu mieltä jo 50 päivää putkeen. Mielenosoitukset saivat alkunsa, kun mustaihoinen George Floyd kuoli poliisin käsissä toukokuun lopussa Minneapolisissa. Protestoijat väittävät, että kaupungin tähän mennessä toteuttamat uudistukset, kuten vaatimattomat leikkaukset poliisin budjettiin, ovat riittämättömiä. He vaativat muun muassa poliisin rahoituksen katkaisemista tai poliisilaitoksen lakkauttamista.

Poliisi ja mielenosoittajat ovat ottaneet toistuvasti ja välillä väkivaltaisesti yhteen kesän aikana. Lauantaina, mielenosoitusten 52. iltana, AP raportoi mielenosoittajien murtautuneen Portlandin poliisiyhdistyksen rakennukseen ja sytyttäneen sen tuleen. Poliisi julisti kokoontumisen mellakaksi ja aloitti keskusta-alueen tyhjentämisen.

AP kertoo, että mielenosoittajia pamputettiin ja heitä kohti suihkutettiin kyynelkaasua perjantaina ja lauantaina.

Jännitteet poliisin ja mielenosoittajien välillä lisääntyivät entisestään sen jälkeen, kun heinäkuun toisena viikonloppuna mielenosoittaja loukkaantui vakavasti saatuaan päähänsä osuman kumiluodista. Asiasta on käynnissä rikostutkinta.

Liittovaltion joukkoja on lähetetty kaupunkiin eri virastoista. New York Timesin mukaan Portlandissa on muun muassa rajavartiolaitoksen (CBP) erikoisryhmä, joka normaalisti tutkii huumeiden salakuljetusta. Myös Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto (DHS) ja tulli- ja siirtolaisuusvirasto (ICE) ovat antaneet virka-apua Portlandin poliisille.

New York Timesin mukaan Portlandiin lähetetyillä liittovaltion joukoilla ei ole koulutusta suurten mielenosoitusten ja levottomuuksien hallintaan. Trumpin hallinto varoitti asiasta torstaina sisäisessä muistiossaan.

Rauhanmerkki paloi sunnuntain vastaisena yönä Portlandissa.

Mielenosoittajat käyttivät lauantaina muun muassa roskakoreja ja sateenvarjoja tilapäisinä kilpinä.

Portlandin viranomaiset ovat vaatineet presidentti Donald Trumpin hallintoa vetämään joukot pois kaupungista.

Portlandin demokraattipormestari Ted Wheeler on kutsunut poliisijoukkoja Trumpin ”henkilökohtaiseksi armeijaksi”.

– Vaadimme presidenttiä poistamaan nämä ylimääräiset joukot, jotka kaupunkiimme on lähetetty. On ilmiselvää, etteivät ne auta hillitsemään tilannetta, vaan niillä on täysin päinvastainen vaikutus, Wheeler sanoi tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Liittovaltion edustajat ovat puolustautuneet sillä, että heidän toimintansa on lainmukaista sekä tarpeellista rakennusten suojelemiseksi sekä kauan jatkuneiden levottomuuksien rauhoittamiseksi.

Demokraattikuvernööri Kate Brown puolestaan sanoi, että Trump haluaa vastakkainasetteluja voittaakseen poliittisia pisteitä muualta. Hän arveli, että Trump haluaa siirtää huomion pois koronaviruspandemiasta, joka jatkaa edelleen tuhoisaa etenemistään Yhdysvalloissa.

Mielenosoittajien päälle suihkutettiin pippurisumutetta ja kyynelkaasua lauantai-iltana.

Elyjah Zamora-Woosley -niminen protestoija pyyhki silmiään saatuaan niihin pippurisumutetta perjantaina.

Lähteinä myös The Guardian, Los Angeles Times, NPR, CNN.