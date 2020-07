Trump on antanut Fox Newsille haastattelun, jossa käydään läpi useita eri ajankohtaisaiheita.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kutsui presidentinvaalien vastaehdokastaan Joe Bideniä ”kyvyttömäksi” johtamaan maata.

– Biden ei osaa laittaa kahta lausetta yhteen, Trump sanoi.

– Kun häneltä kysytään kysymyksiä, hän lukee teleprompterista vastaukset ja menee sitten takaisin kellariinsa.

Trump antoi Fox Newsille useita eri aiheita käsittelevän haastattelun, joka julkaistiin sunnuntaina. Trumpin toistuvasti kyseenalaistettua Bidenin terävyyden, haastattelija Chris Wallace kysyi Trumpilta, onko Biden Trumpin mielestä seniili.

– En halua sanoa niin. Sanoisin, että hän on kyvytön olemaan presidentti. Ollaksesi presidentti sinun täytyy olla skarppi ja kova ja niin monia muita asioita. Hän ei edes tule ulos kellaristaan, Trump sanoi ja kertoi sitten rönsyilevän kuvaelman siitä, miten Biden ei tiedä olevansa elossa.

Trump sanoi, ettei Biden kestä kovia haastatteluita.

– Anna Bidenin istua tällaisen haastattelun läpi, niin hän vajoaa lattialle itkemään äitiä. Hän sanoo: ”äiti, äiti, vie minut kotiin”.

Trump totesi myös, että jos Biden valitaan presidentiksi, hän tulee ”tuhoamaan tämän maan”, uutistoimisto AFP raportoi.

Bidenistä haastattelussa siirryttiin käsittelemään presidentinvaaleja yleisesti. Trumpin mukaan demokraattien ajama postiäänestys ”sotkee vaalit”, ja haastattelija kysyikin presidentiltä, hyväksyykö tämä vaalien tuloksen marraskuussa, vaikka häviö tulisi.

– Se jää nähtäväksi... En aio vain sanoa kyllä. En aio sanoa ei, enkä sanonut viimeksikään, Trump vastasi viitaten vuoden 2016 presidentinvaaleihin.

Kun Trumpilta kysyttiin viime vaalien alla, hyväksyykö tämä vaalituloksen, Trump vastasi, että hän hyväksyy kyllä selvän vaalituloksen, mutta pitää silti oikeutenaan ryhtyä oikeustoimiin, jos tulos on hänen mielestään kyseenalainen.

– Tietysti hyväksyisin selvän vaalituloksen, Trump sanoi lokakuussa 2016.

Koronaviruspandemian hoidosta Trump sanoi Fox Newsille muun muassa, että kuten hän on aiemmin ennustanut, virus tulee jonain päivänä katoamaan.

– Olen lopulta oikeassa.

Presidentti arveli myös, että se, että Yhdysvalloissa raportoidaan kaiken aikaa lisää koronavirustartuntoja, johtuu siitä, että koronatestejä tehdään niin paljon.

– Mikään maa ei ole koskaan tehnyt samaa kuin me testauksen suhteen. Me olemme kateuden kohde maailmalla.

Hän sanoi, että ihmisten tulisi katsoa sitä, miten paljon koronatartuntoja vaikkapa Euroopasta löytyy. Wallace vastasi, ettei koko EU:n alueella ole todettu yhtä paljon uusia koronatapauksia Yhdysvalloissa.

– He eivät testaa, Trump huudahti.

– Olisiko mahdollista, että virustilanne ei ole yhtä paha Euroopassa kuin täällä? Wallace kysyi.

– He eivät testaa! Se tässä on mahdollista. Me löydämme virustapaukset, ja moni heistä paranee itsestään, Trump vastasi ja kutsui väitteitä siitä, että koronavirustilanne Yhdysvalloissa on erityisen paha fake newsiksi.

Trump vakuutti, ettei hän määrää amerikkalaisia käyttämään maskia koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Hän sanoi, että ihmisillä pitää säilyä ”tietynlainen vapaus”.

Yhdysvallat on maailmanlaajuisesti pahiten koronan runtelema valtio. Maassa on vahvistettu Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan yhteensä yli 3,7 miljoonaa tartuntaa ja yli 140 000 koronakuolemaa.

Fox Newsin haastattelussa käsiteltiin muun muassa mustien sortamisesta roihahtaneita mielenosoituksia, koronapandemiaa ja Yhdysvaltain taloustilannetta.

Mustaihoisen George Floydin kuoleman jälkeen roihahtaneet mielenosoitukset ovat jatkuneet Yhdysvalloissa monessa paikassa jo yli 50 päivää. Politico kertoo, että Wallace esitteli Trumpille tilastoja, joiden mukaan mustien todennäköisyys tulla poliisin ampumaksi ja tappamaksi on kaksi kertaa suurempi kuin valkoisten.

– Minneapolisissa, viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana, poliisin voimankäyttö mustia kohtaan oli seitsemän kertaa yleisempää kuin valkoisia kohtaan. Pystytkö ymmärtämään, miksi se suututtaa mustia? Wallace kysyi.

– Totta kai pystyn. Totta kai. Monia valkoisia tapetaan myös, Trump vastasi.