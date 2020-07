Portlandin mielen­osoittajien kohtelusta on nostettu syyte liitto­valtiota vastaan

Osavaltion oikeusministeri hakee liittovaltion joukoille lähestymiskieltoa, jotta kiistanalaiset pidätykset loppuisivat.

Yhdysvalloissa on nostettu syyte liittovaltiota vastaan Portlandin kaupungin mielenosoittajien kohtelun takia, kertoo muun muassa BBC.

Oregonin osavaltion oikeusministeri Ellen Rosenblum hakee liittovaltion viranomaisille lähestymiskieltoa mielenosoittajia kohtaan. Rosenblumin mukaan joukot ovat laittomasti pidättäneet mielenosoittajia muun muassa ottamalla heitä kiinni tunnuksettomiin autoihin. Lähestymiskiellon avulla joukot eivät voisi tehdä enempää pidätyksiä.

Portlandin viranomaiset ovat jo aiemmin vaatineet presidentti Donald Trumpin hallintoa vetämään joukot pois kaupungista.

Liittovaltion joukkojen on kerrottu ajavan tunnuksettomilla autoilla ja ottavan mielenosoittajia kiinni ilman selityksiä. Mielenosoittajia on otettu kiinni tällä tavalla ainakin tiistaista alkaen.

Mielenosoittajia kohti on myös nähty käytettävän kyynelkaasua sekä ammuttavan kumiluoteja.

Liittovaltion edustajat ovat puolustautuneet sillä, että heidän toimintansa on lainmukaista sekä tarpeellista rauhoittamaan kaupungissa kauan jatkuneita levottomuuksia.

Portlandin kaupungissa on osoitettu mieltä yli 50 päivää putkeen sen jälkeen, kun mustaihoinen George Floyd kuoli Minneapolisissa poliisin käsissä toukokuun lopussa.

NYT: Joukoilla ei ole koulutusta mielenosoituksia varten

Myös kansalaisoikeuksia puolustava järjestö ACLU on nostanut liittovaltiota vastaan syytteen, kertoo osavaltion yleisradio Oregon Public Broadcasting (OPB).

OPB kertoo, että osavaltion syyttäjä aikoo mahdollisesti nostaa syytteen tapauksessa, jossa mielenosoittaja loukkaantui vakavasti saatuaan päähänsä osuman kumiluodista. Asiasta on käynnissä rikostutkinta.

New York Timesin mukaan Portlandiin lähetetyillä liittovaltion joukoilla ei ole koulutusta suurten mielenosoitusten ja levottomuuksien hallintaan. Trumpin hallinto varoitti asiasta torstaina sisäisessä muistiossaan.

Joukkoja on lähetetty kaupunkiin liittovaltion eri virastoista. New York Timesin mukaan Portlandissa on muun muassa rajavartiolaitoksen erikoisryhmä, joka normaalisti tutkii huumeiden salakuljetusta.