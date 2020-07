Britannian Johnson: Paluu koko maan tiukkoihin eristystoimiin olisi viimeinen varokeino

Maassa pelätään viruksen toista aaltoa.

Britannian pääministeri Boris Johnson sanoo Telegraphin haastattelussa, että koko maan kattavat tiukimmat eristystoimet otetaan uudelleen käyttöön vain vihoviimeisenä koronaviruksen leviämisen rajoitustoimena.

Johnson on aiemmin sanonut toivovansa, että Britannia palaa "normaaliin" jouluun mennessä, vaikka maassa pelätään viruksen toista aaltoa.

Britanniassa on kirjattu kolmanneksi eniten virukseen liittyviä kuolemia koko maailmassa. Yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan maassa on raportoitu yli 45 000 kuolemaa. Tartunnan saaneita on yli 295 000.