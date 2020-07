Portlandin kaupungin pormestari kuvaili liittovaltion viranomaisia presidentti Donald Trumpin "henkilökohtaiseksi armeijaksi".

Yhdysvaltojen Oregonin osavaltiossa sijaitsevassa Portlandissa kaupungin viranomaiset ovat vaatineet presidentti Donald Trumpin hallintoa vetämään liittovaltion joukot pois kaupungista, kirjoittaa muun muassa Washington Post.

Liittovaltion viranomaisten on kerrottu muun muassa ajavan kaupungissa tunnuksettomilla autoilla ja ottavan kiinni mielenosoittajia ilman mitään selityksiä. Näin olisi toimittu ainakin 14. heinäkuuta lähtien.

Mielenosoittajia kohti on myös nähty käytettävän kyynelkaasua sekä ammuttavan kumiluoteja. Osavaltion demokraattikuvernööri Kate Brown näkee joukkojen toimet räikeänä vallan väärinkäyttönä, kirjoittaa New York Times. Myös ihmisoikeusaktivistit ilmaisivat tyrmistyksensä.

– Sen, mitä tapahtuu nyt Portlandissa, pitäisi huolestuttaa kaikkia Yhdysvalloissa, sanoi kansalaisoikeuksia puolustavan järjestön ACLU:n edustaja Jann Carson.

Mielenosoittajat taistelivat vastaan estämällä poliisien ulospääsyn oikeustalolta.

Washington Postin mukaan Portlandin demokraattipormestari Ted Wheeler on viitannut joukkoihin Trumpin "henkilökohtaisena armeijana".

Liittovaltion edustajat ovat puolustautuneet sillä, että heidän toimintansa on lainmukaista sekä tarpeellista rauhoittamaan kaupungissa kauan jatkuneita levottomuuksia.

50 vuorokautta mielenosoituksia

Perjantaina liittovaltion tulli- ja rajavartiolaitos CBP ilmoitti tiedotteessa olevansa vastuussa kiinniotoista. Washington Postin mukaan CBP sanoi, että heille työskentelevät olisivat olleet tunnistettavissa. Liittovaltion laajaa läsnäoloa on perusteltu muun muassa rakennusten suojelulla.

New York Timesin mukaan taustalla on Trumpin päätös lähettää liittovaltion joukkoja eri kaupunkeihin, joissa mielenosoitukset ja levottomuudet ovat jatkuneet pitkään. Joukkoja on myös Seattlessa ja Washingtonissa.

Viranomaiset käyttivät kyynelkaasua mielenosoittajia vastaan Portlandissa.

Levottomuudet ovat jatkuneet Portlandissa erityisen sitkeästi. New York Times kirjoittaa, että kaupungissa oli perjantaina osoitettu mieltä 50 päivää putkeen sen jälkeen, kun mustaihoinen George Floyd kuoli Minneapolisissa poliisin käsissä toukokuun lopussa.

Rasismia ja poliisin harjoittamaa väkivaltaa vastustavat mielenosoitukset levisivät Floydin kuoleman jälkeen nopeasti ympäri Yhdysvaltoja ja maailmaa.

