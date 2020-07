Brasiliassa jo 2 miljoonaa on sairastunut koronaan – ja se saattaa olla ratkaisu rokotteen löytymiseen

Brasiliassa on edetty viimeiseen testausvaiheeseen kahden eri rokotteen kanssa.

Koronan runtelemassa Brasiliassa on maailmanlaajuisesti todettu toiseksi eniten virustartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia. Sen edellä on ainoastaan Yhdysvallat.

Maan suuri tartuntatapausten määrä saattaa olla hyödyksi rokotteen kehittämiselle, CNN kertoo.

Brasilia, jossa koronatapauksia on todettu jo yli 2 miljoonaa, on yksi paikoista, joissa on alettu testaamaan kokeellisia koronavirusrokotteita. Brasilia tarjoaa rokotetutkimukselle poikkeuksellisen otollisen ympäristön: räjähdysmäisesti lisääntyvän levinneisyysasteen sekä arvostetut tutkimuskeskukset ja kansanterveysjärjestelmän, jolla on kokemusta rokotteiden kehittämisestä ja levittämisestä.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan 163 erilaista koronavirusrokotetta kehitetään ympäri maailman. Näistä rokotteista 23 on aloittanut kliiniset tutkimukset, joihin osallistuu ihmisiä. Vain kaksi rokotetta on edennyt 3. vaiheeseen, jolla rokote saa hyväksynnän markkinoille. Hyväksyntä vaatii laajoja tutkimuksia tuhansien ihmisten kanssa rokotteen tehokkuuden ja turvallisuuden arvioimiseksi.

Molempia viimeiseen vaiheeseen edenneitä rokotteita testataan nyt Brasiliassa. CNN:n mukaan maassa tullaan tulevaisuudessa testaamaan myös kolmea muuta koronavirusrokotetta.

Brasilian presidentillä Jair Bolsonarolla todettiin hiljattain koronavirustartunta. Presidentti on vähätellyt viruksen vakavuutta ja kritisoinut sen takia säädettyjä rajoituksia. Bolsonaro on muun muassa verrannut koronavirusta tavalliseen flunssaan.

Maassa tapahtuva rokotetutkimus voi kuitenkin osoittautua ratkaisevaksi aseeksi pandemian ratkaisemiseksi. Nyt testattavat rokotteet annetaan pääosin terveydenhuollon ammattilaisille.

Ehtona maassa tehtäville kokeille on se, että mahdollisesti toimivaksi osoittautunutta rokotetta voitaisiin valmistaa maan sisällä muualta ostamisen sijaan. Se tulisi olemaan Brasilialle valttikortti koronan vastaisessa taistelussa.

Molemmat rokotetta nyt testaavat lääkeyhtiöt ovat valmistautuneet valmistamaan ensi vuoden aikana jopa 100 miljoonaa koronarokotetta, mikäli markkinointilupa saadaan.

Brasialiassa on todettu yli kaksi miljoonaa koronavirustartuntaa ja vahvistettu yli 76 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, maan virallisista tilastoista ja yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta selviää.

Tartuntoja arvioidaan kuitenkin olevan merkittävästi enemmän – AFP:n haastatteleman tartuntatautien asiantuntijan mukaan sairastuneiden määrä voi olla nelin- tai viisinkertainen.