”Potilas 206” yhdistettiin yli tuhanteen koronatartuntaan Sri Lankassa

Potilas oli itse sairaalassa kuukauden.

Sri Lankan viranomaiset yhdistivät keväällä nimellä ”potilas 206” tunnetun henkilön ainakin 1 100 koronavirustartuntaan, Los Angeles Times kertoo. Viranomaisten mukaan mies jäi kiinni murtovarkauden yrityksestä 5. huhtikuuta. Poliisiasemalla miehellä oli kuumetta ja murron yhteydessä saatu vamma, minkä takia hänet vietiin sairaalaan.

Viranomaisten mukaan mies sai positiivisen testituloksen, minkä jälkeen laivaston sotilaat lähetettiin miehen kylään, jotta miehen kontaktit saataisiin karanteeniin. Seurauksena oli kuitenkin kaaos ja jotkut karanteeniin määrätyistä pakenivat.

– He kiipeilivät puissa, he yrittivät hyppiä aidan yli, he yrittivät kylpeä, he yrittivät hypätä kanaaliin, admiraali Jayanath Colombage sanoi tv-haastattelussa.

Ainakin 900 operaatioon osallistunutta sotilasta sai tartunnan. Lisäksi noin 50 siviiliä sai tartunnan kyseisessä ryppäässä. Myös kahden muun tartuntaryppään lähteenä väitetään olevan potilas 206. Näissä ryppäissä koronavirustartunta todettiin ainakin 150 ihmisellä.

Viranomaiset eivät ole avanneet tarkemmin, miten potilas 206 kytkeytyy kaikkiin tartuntoihin eli esimerkiksi, onko mukaan laskettu myös tapauksia, joissa potilaalta tartunnan saanut on itse myös levittänyt tautia.

Potilas astui julkisuuteen

Nyt potilas 206 on astunut julkisuuteen antamalla haastattelun AP-uutistoimistolle. Los Angeles Timesin lisäksi jutun on julkaissut muun muassa Independent.

Haastattelussa riksakuljettaja Prasad Dinesh myöntää murron. Hänen mukaansa tarkoituksena oli viedä tavaroita, joiden myymisestä saisi rahaa heroiiniin.

Dinesh oli kuukauden sairaalassa koronaviruksen takia. Hän kertoo, että hänen on ollut vaikea saada töitä toivuttuaan viruksesta, kun ihmiset ovat tajunneet hänen olevan potilas 206.

Sri Lankan presidentti Mahinda Rajapaksa on suhtautunut erittäin jyrkästi huumeidenkäyttäjiin, minkä takia Dinesh uskoo joutuneensa syntipukiksi suurimmasta osasta Sri Lankan tartuntoja. Dinesh sanoi haastattelussa luopuneensa huumeista sairaalajakson aikana.

Maassa todettu 2 697 tartuntatapausta

Yli 21 miljoonan asukkaan Sri Lankassa on todettu 2 697 tartuntaa Johns Hopkinsin yliopiston tilastojen mukaan. Virukseen liitettyjä kuolemia on tilastoitu 11.

Deutsche Welle kertoi toukokuussa, että Sri Lanka oli onnistunut pitämään epidemian kurissa, sillä maassa tehdään koronavirustestejä matalalla kynnyksellä ja maassa on olemassa toimiva terveydenhuoltojärjestelmä sekä valvontajärjestelmä altistuneiden ja sairastuneiden seuraamiseksi.

– Ensimmäinen tapaus tuli ilmi Sri Lankassa tammikuun viimeisellä viikolla, minkä jälkeen uusia tapauksia havaittiin seuraavan kerran vasta maaliskuun puolivälissä. Tämän aikavälin aikana hallitus varmisti, että kansanterveyden valvonta aktivoitiin, jotta löydettäisiin kaikki tapaukset, joissa potilaalla oli hengitystiesairaus. Kun tapaukset tunnistettiin, teimme tarvittavat toimenpiteet, jotta saatoimme sulkea pois covid-19-taudin mahdollisuuden, totesi Maailman terveysjärjestön WHO:n Sri Lankan -edustaja Razia Pendse.