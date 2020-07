Laatokalla lensi venäläinen erikoiskone – merkki Putinin läsnäolosta?

Erikoiskoneen tehtävänä on varmistaa, että valtionjohdolla on yhteydet kaikkiin järjestelmiin.

Venäläinen Tupolev-214 on perjantaina lentänyt isoa ympyrää Laatokan pohjoispuolella. RA-64516-rekisteritunnuksella lentävä kone nousi ilmaan Pietarista. MTV uutisoi samanmallisen koneen lentäneen Laatokan yllä jo keskiviikkona.

Ilta-Sanomat kertoi vuonna 2014, että RA-64516-rekisteritunnuksella lentävä kone on tutkakone. Tuolloin arveltiin, että presidentti Vladimir Putin vietti aikaa Valamon saaristossa, sillä erikoislentokone kiersi ympyrää saariston yllä sekä lauantaina että sunnuntaina. Kun presidentti osallistui viikonlopun jälkeen Petroskoissa Venäjän lainsäätäjien kokoukseen, erikoislentokone kiersi Petroskoita.

Venäjän presidenttihallinnon erikoiskone havaittiin Laatokan yllä myös esimerkiksi heinäkuussa 2017.

Laatokan yllä lentävä kone on Tupolev Tu-214SR.

Vuonna 2017 kerrottiin, että erikoiskoneen keskeisen tehtävänä on, että se toimii Venäjän korkeimman valtionhallinnon linkkinä ja on käytössä silloin, kun he ovat liikenteessä. Se tarjoaa tarvittaessa yhteyksiä Venäjän presidentin ja pääministerin lentokoneiden sekä satelliitti- ja maa-asemien välille.

Toinen vaihtoehto koneen kiertelyyn saattoi olla, että erikoiskoneella oli toinen tehtävä Laatokan yllä. Sellainen saattoi olla esimerkiksi linkityspalvelujen tarjoaminen pääministerille.

Putinin Valamon-datshaa pidetään julkisena salaisuutena. Media ei perinteisesti ole uutisoinut, kun Putin on lähtenyt viettämään aikaa huvilalleen.

Leningradskaja Pravda paljasti vuonna 2006, että Putinin vielä rakenteilla ollut huvila sijaitsi lähellä Valamon luostaria. Lehden mukaan huvila on tehty ”skandinaaviseen tyyliin”.

Huvilaan ei voi nähdä rannalta eikä se ole turistireittien varrella.