Britannia ”yli 95-prosenttisen varma”, että Venäjä on osallinen hakkerointi­yrityksiin koronarokotteen kehittäjiä vastaan

Hakkerointiyritykset ovat kohdistuneet terveyden­huollon organisaatioihin.

Britannian turvallisuusministerin James Brokenshiren mukaan Britannia on ”yli 95-prosenttisen varma,” että Venäjän hallituksen tukemat hakkerit ottivat kohteekseen koronaviruksen vastaisen rokotteen kehittelyssä mukana olevia organisaatioita Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa, The Guardian uutisoi.

Britannian kyberturvallisuusvirasto ja Kanadan ja Yhdysvaltojen viranomaiset kertoivat hakkerointiyrityksistä torstaina.

Viranomaisten mukaan lääkeyhtiöt ja tutkimusryhmät kohteekseen ottanut ryhmä on APT29, joka on aiemmin kytketty Venäjän tiedusteluelimiin.

– Mielestäni Venäjän hallitus on niin tekopyhä väittäessään tukevansa vastuullista käytöstä kyberavaruudessa samalla, kun se salaisesti tekee tämän ja muiden kaltaisia kyberhyökkäyksiä, Brokenshire sanoi BBC:n Radio 4:n ohjelmassa.

Brokenshire ei paljastanut, onnistuivatko hakkerit varastamaan tietoja.

Venäjä on kiistänyt, että maalla olisi mitään tekemistä hakkerointiyritysten kanssa.

– Me emme tiedä, kuka yritti tehdä nämä kyberhyökkäykset Britanniassa, mutta Venäjällä ei ainakaan ole mitään tekemistä sen kanssa. Me toistuvasti kohtaamme hyökkäyksiä omia tietokantojamme ja osastojamme vastaan. Meidän virastomme säännöllisesti estävät sellaiset hyökkäykset, koska ne ovat toistuva ongelma. Me jyrkästi torjumme nämä perusteettomat syytökset meitä kohtaan, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi uutistoimisto Tassin mukaan.