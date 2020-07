Presidentin ja hänen tyttärensä toiminta on herättänyt tyrmistystä sosiaalisessa mediassa.

Yhdysvalloissa vaaditaan tölkkipavuista ja muista elintarvikkeista tunnetun Goyan boikottia sen jälkeen, kun yhtiön toimitusjohtaja Robert Unanue tuki julkisesti presidentti Donald Trumpia. Tämän jälkeen Trump ja hänen Ivanka-tyttärensä kehuivat molemmat sosiaalisessa mediassa Goyan tuotteita.

– Olemme todella siunattuja, kun meillä on johtajana sellainen kuin presidentti Trump, joka on rakentaja, Unanue kehui Valkoisen talon ruusupuutarhassa viime viikolla.

Sosiaalisessa mediassa vaadittiin tämän jälkeen Goyan boikottia. Esimerkiksi San Antonion pormestari ja entinen asuntoministeri Julián Castro kehotti Twitterissä harkitsemaan kahdesti ennen kuin amerikkalaiset ostaisivat Goyan tuotteita.

Demokraattien nouseva tähti, edustajainhuoneen jäsen Alexandria Ocasio-Cortez kirjoitti googlaavansa adobo-kastikkeen ohjetta viitaten siihen, ettei aikoisi ostaa sitä Goyalta.

Trumpeilta satoi kuitenkin kehuja.

– Jos se on Goya, sen on pakko olla hyvää, Ivanka Trump hehkutti englanniksi ja espanjaksi Twitterissä.

– Goyalla menee upeasti. Radikaalivasemmiston lokakoneisto kostautui, ihmiset ostavat hulluna! presidentti Donald Trump twiittasi.

Torstaina Trump julkaisi kuvan itsestään Oval Officessa. Pöydällä hänen edessään oli Goyan tuotteita.

Yhdysvaltojen hallinnon työntekijöitä koskevat säännöt kieltävät mainostamasta tuotteita tai edistämästä henkilökohtaisia etuja julkisen viran avulla. Yhdysvaltojen hallinnon etiikanviraston entinen johtaja Walter Shaub kirjoitti Twitterissä, että presidentin neuvonantajana toimivan Ivanka Trumpin twiitti ”rikkoi selkeästi” hallinnon työntekijöitä koskevia ohjeita, BBC kertoo.

Shaubin mukaan ongelmallista oli myös se, että twiitti antoi ymmärtää, että hallinnon tuki oli kaupan.

– Tue presidenttiä niin hallinto tukee tuotettasi, Shaub kuvaili ongelmaa.

Valkoinen talo on puolustanut Ivanka Trumpin twiittiä.

– Ivanka on ylpeä tästä vahvasta, latinojen omistamasta yrityksestä, jolla on pitkät juuret Yhdysvalloissa ja hänellä on täysi oikeus ilmaista henkilökohtaista tukeaan, Valkoisen talon edustaja Carolina Hurley sanoi AP:lle lähetetyssä lausunnossa.