Opettajilta kylmääviä kommentteja koulujen avaamisesta Yhdysvalloissa – moni valmistelee testamentin laatimista

Julkiset koulut avataan monessa Yhdysvaltain osavaltiossa syksyllä. Kiistelty päätös on saanut monet opettajat kauhun valtaan.

Koronavirustilanne jatkaa pahenemistaan Yhdysvalloissa, mutta monissa osavaltioissa kouluun palataan uuden lukukauden alkaessa tavanomaiseen tapaan.

Presidentti Donald Trump on suositellut koulujen avaamista ympäri maan, mutta päätösvalta on sälytetty pitkälti alueellisille koulupiireille, jotka konsultoivat päätöksessään paikallisia terveysviranomaisia.

Esimerkiksi Kaliforniassa sijaitsevan Orangen piirikunnan opetushallitus päätti maanantaina, että lähiopetus aloitetaan syksyllä normaalisti. Oppilailta ja opetushenkilökunnalta ei vaadita kasvomaskien käyttämistä eikä sosiaalista eristäytymistä. Asiasta uutisoi mm. Los Angeles Times.

Mielenosoituksia ympäri maata järjestäneet opettajat ovat kauhuissaan.

– Kuinka kauheaa on, että yksi asia to do -listoillamme on valmistautua oppilaiden ja opettajien kuolemaan, paikallisen Saddlebackin koulun opettaja Denise Bradford tiivisti CNN:n haastattelussa.

Orangen piirikunnassa koronavirukseen on kuollut 7 000 ihmistä. Koko maassa se on vienyt jo lähes 140 000 ihmishenkeä.

CNN haastatteli nimettöminä useita opettajia piireistä, joiden koulut on päätetty avata.

Kommentit olivat kylmääviä. Vihaisiksi ja ahdistuneiksi itseään kuvailleet opettajat kertoivat suunnittelevansa testamentin laatimista ja paremman henkivakuutuksen hankkimista ennen töihin palaamista.

Louise-nimellä esiintynyt erityisopettaja kertoi, että hänen piirinsä opettajia ei ole juurikaan ohjeistettu siitä, millaisin järjestelyin koulut aiotaan avata. Hän ei tiennyt mahdollisista oppilasmääriin ja turvaväleihin liittyvistä rajoituksista tai riskienhallinnasta ylipäätään.

– En olisi ikinä arvannut opettajaksi ryhtyessäni, että minun pitää laatia testamentti, kun palaan töihin kesälomalta, Louise totesi.

Monet opettajista ovat iäkkäitä tai pitkäaikaissairaita ja joillakin on luonnollisesti myös koronaviruksen riskiryhmään kuuluvia perheenjäseniä.

Eleeza kertoi CNN:lle, ettei ole poistunut kotoaan maaliskuun puolivälin jälkeen, mutta elokuussa hänen täytyy ahtautua samaan luokkahuoneeseen 35-38 oppilaan kanssa. Koulussa on yhteensä lähes 2 000 oppilasta ja satoja henkilökunnan jäseniä.

Eleezalla on kotonaan kehitysvammainen poika, mutta opettajan työstä irtisanoutuminen ei ole taloudellisesti mahdollista.

– Jokainen valinta, jonka teen vaikuttaa poikani tulevaisuuteen. Meidän on mieheni kanssa perustettava rahasto hänen loppuelämänsä turvaamiseksi, hän sanoi.

Presidentti Trump on perustellut koulujen avaamista taloudellisilla ja sosiaalisilla syillä.

Julkiset koulut tarjoavat oppilaille ruokaa ja sosiaalipalveluita, joita ilman monet yhdysvaltalaislapset ovat jääneet eristyksen aikana.

– Päätös johtuu taloudesta ja lasten koulutuksen turvaamisesta. Vanhemmat ovat äärimmäisen huolissaan, Trumpin vaalikampanjan tiedottaja Rick Gorka totesi Reutersin mukaan.

Kriitikot ovat epäilleet, että koulujen avaaminen on vain osa Trumpin kuumana käyvää presidentinvaalikampanjointia.

– Loppujen lopuksi kaikki me vanhemmat haluamme perheidemme olevan turvassa, mutta onko se mahdollista, jos koulut avataan? Päätöksen pitäisi perustua tutkimukseen ja tieteeseen, eikä presidentti saa tehdä sitä valintaa puolestamme, lääkäri ja kahden kouluikäisen lapsen äiti Shannon K. Alsop kommentoi Reutersille.