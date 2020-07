Europol hajotti rahanväärennösliigan – pidätettyjen joukossa näyttelijälegenda Catherine Deneuven lapsenlapsi

Europol on hajottanut rahanväärennösliigan. Järjestön päämaja Haagissa, Alankomaissa.

Poliisi pidätti yhteensä 44 ihmistä, joiden epäillään painaneen väärennettyä rahaa noin 10 miljoonan euron edestä.

Europol on hajottanut rahan väärentämisestä epäillyn ryhmän, jolla on kytköksiä myös mafiaan. Poliisi on pidättänyt yhteensä 44 ihmistä. Pidätettyjen joukossa kerrotaan olleen myös ranskalaisen näyttelijälegenda Catherine Deneuven lapsenlapsi.

Uutistoimisto AFP:n mukaan tutkintaa läheisesti tunteva lähde on kertonut, että Deneuven jälkeläinen olisi ollut yksi kolmesta Ranskassa pidätetystä epäillystä. 32-vuotiaan sukulaispojan pidätyksestä kertoo myös muun muassa italialaislehti Corriere della Sera.

Lopuista epäillyistä 40 pidätettiin Italiassa ja yksi Belgiassa. Europol sai samalla päätökseen vuosia kestäneen tutkinnan. Asiasta kertoo Ranskassa väärennösrikoksista vastaava poliisin yksikkö OCRFM.

Poliisi takavarikoi samalla kahdeksan miljoonan euron edestä rahaa ja samanarvoisen summan edestä myös pääomaa.

Väärennösliigalla on OCRFM:n mukaan yhteyksiä Camorran mafiaklaaniin Etelä-Italiassa.

Väärentäjien epäillään painaneen noin kymmentä miljoonaa euroa vastaavan summan väärennettyä rahaa. Lähinnä väärentäjät ovat keskittyneet 50 euron setelien painamiseen.

OCRFM:n edustaja Eric Bertrand kertoi AFP:lle, että 90 prosenttia korkealaatuisesta väärennetystä käteisestä on tullut viime vuosina Italiasta.

– Camorralla on eräänlainen monopoli näillä markkinoilla, hän jatkoi.