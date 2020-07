Kanadan, Britannian ja Yhdysvaltojen viranomaiset ovat kertoneet hakkerien yrityksistä päästä käsiksi rokotekehitystä koskevaan tietoon.

Britannian kyberturvallisuusvirasto sanoi torstaina, että hakkerit ovat yrittäneet varastaa mahdollisia koronavirusrokotteita koskevia tutkimuksia. National Cyber Security Centre -viraston mukaan hakkeriryhmä ”melkein varmasti” toimii Venäjän tiedustelupalveluiden alaisuudessa, AFP uutisoi.

Venäläisen APT29-ryhmän, joka tunnetaan myös nimillä Cozy Bear ja the Dukes, hakkerointiyritysten on sanottu olevan jatkuvia ja niiden kohteina ovat olleet Britannian, Yhdysvaltojen ja Kanadan rokotetutkimus ja rokotetta kehittävät organisaatiot.

Brittiviraston mukaan ”APT29 todennäköisesti jatkaa covid-19-rokotteen tutkimuksessa ja kehityksessä mukana olevien organisaatioiden ottamista kohteekseen, kun he yrittävät löytää vastauksia pandemiaan liittyviin tiedustelukysymyksiin.”

New York Timesin mukaan myös Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden virasto NSA on kertonut, että Venäjään yhdistetty APT29-ryhmä on käyttänyt hyväksi koronaviruspandemian aiheuttamaa kaaosta ja ottanut kohteikseen terveydenhuollon organisaatioita yrittääkseen varastaa rokotteita koskevaa tiedustelutietoa.

– APT29:llä on pitkä historia hallinnollisten, diplomaattisten, terveydenhuollon ja energia-alan organisaatioiden ja ajatushautomoiden ottamisessa kohteeksi tiedusteluhyödyn saavuttamiseksi, joten kehotamme kaikkia ottamaan tämän uhan vakavasti ja ottamaan käyttöön ohjeen mukaiset toimet, NSA:n kyberturvallisuuden johtaja Anne Neuberger sanoi tiedotteessa.

Kanadan tiedustelu- ja kyberturvallisuusviranomaiset puolestaan ovat suositelleet, että terveydenhuollon organisaatiot suojautuvat kyberuhilta, Reuters uutisoi. Viranomaisten mukaan venäläishakkereiden tekemien kyberhyökkäysten uhka on kohonnut.

Koronaviruksen vastaisen rokotteen kehittäminen on pitkällä Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Yhdysvallat on tukenut Modernan rokotetta, jonka todettiin tuottaneen neutraloivia vasta-aineita 45 testihenkilöllä.

Britanniassa kehitettään Oxfordissa rokotetta, jota alettiin ensimmäisenä testata ihmisillä Euroopassa.

CNN uutisoi jo huhtikuussa, että amerikkalaisiin viranomaisiin ja lääketieteellisiin instituutioihin oli kohdistunut yhä enemmän kyberhyökkäyksiä, joiden takana olivat valtiot ja rikolliset ryhmät.

Kreml kiisti uutistoimisto Tassin mukaan, että Venäjällä olisi mitään tekemistä rokotetutkimukseen kohdistuneiden hakkerointiyritysten kanssa.