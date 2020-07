Aftonbladet: Ruotsalaiset ovat innostuneet hakemaan Suomen kansalaisuutta – hakemuksia tuplaten normaaliin verrattuna

Tukholman Suomen suurlähetystön ministeri Jouni Laaksonen muistuttaa, ettei Suomen kansalaisuus ole edellytys maahan saapumiselle.

Ruotsalaislehti Aftonbladet uutisoi ruotsalaisten lisääntyneestä halusta hakea Suomen kansalaisuutta. Suomen Tukholman suurlähetystön ministeri, edustuston päällikön sijainen Jouni Laaksonen sanoo lehdelle, että hakemuksia on tullut tänä vuonna noin 300, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin normaalisti.

– Emme varsinaisesti tiedä syytä tälle, mutta uskoisin sen johtuvan koronaviruksesta ja sen myötä asetetuista matkustusrajoituksista. Voi olla, että moni luulee tarvitsevansa Suomen kansalaisuuden päästäkseen maahan, Laaksonen sanoo Aftonbladetille.

Laaksosen mukaan monilla hakijoista on aiemmin ollut Suomen kansalaisuus, mutta he ovat menettäneet sen saadessaan Ruotsin kansalaisuuden. Vuodesta 2003 alkaen Suomi on sallinut kaksoiskansalaisuuden, joten hakijat voivat saada Suomen kansalaisuutensa takaisin.

Hän kuitenkin muistuttaa, ettei Suomen kansalaisuus ole edellytys maahan saapumiselle, vaan tarpeeksi hyvä syy on riittävä selitys. On sallittua esimerkiksi osallistua häihin tai hautajaisiin, tulla töihin tai matkustaa seurustelukumppanin luo.

Siinä tapauksessa pätee kuitenkin kahden viikon karanteenisääntö, jolloin tulee välttää tarpeettomia kontakteja. Kaupassa ja apteekissa saa käydä. Laaksonen myöntää, että on helpompaa matkustaa Suomesta Ruotsiin kuin toisin päin. Rajavartija ei voi estää maasta poistumista.

Laaksonen kuitenkin muistuttaa, ettei esimerkiksi Muumimaailmassa käynti tai nähtävyyksien kiertely ole välttämätöntä toimintaa, eikä ruotsalaisten tulisi sitä tehdä.

– Toivomme, että tilanne paranee pian, jotta voimme lopettaa valvonnan Ruotsin rajalla. Linjaus on voimassa elokuun 11. päivään saakka, ja hallitus keskustelee jatkosta vielä heinäkuun aikana, Laaksonen sanoo.