Tuore mielipidemittaus: Joe Bidenin etumatka Donald Trumpiin venähti

Quinnipiacin yliopiston tekemä tuore kannatusmittaus kertoo, että demokraattien Joe Biden on tällä hetkellä suositumpi Yhdysvaltojen seuraavaksi presidentiksi kuin istuva republikaanipresidentti Donald Trump. Kannatusmittauksessa eroa on 15 prosenttiyksikköä.

Rekisteröityneiden äänestäjien parissa tehdyssä kannatusmittauksessa Bidenia kannatti presidentiksi 52 prosenttia ja Trumpia 37 prosenttia. Kesäkuussa tehdyssä mittauksessa luvut olivat Bidenille 49-41.

Bidenin kannatus demokraattien parissa on pysynyt tasaisena, mutta Trumpin kannatus on laskenut republikaanien parissa. Biden kerää mittauksessa nyt enemmän itsenäisten äänestäjien suosiota.

Erityisesti Trumpille on tullut äänestäjiltä epäluottamusta talouden hoidossa. Vielä kesäkuussa Trump johti Bidenia kysyttäessä talousasioista. Nyt Bidenia pidetään Trumpia parempana huolehtimaan taloudesta luvuin 50-45.

Koronatilanne on nostanut työttömyyttä äkisti Yhdysvalloissa, ja talous on ottanut kovia iskuja. Yhdysvaltojen teollisuustuotanto koki vuoden toisella neljänneksellä syvimmän rojahduksensa toisen maailmansodan jälkeen. Yhdysvaltojen keskuspankin arvio on, että kuluvan vuoden toinen neljännes on koronakriisin synkin vaihe, ellei taudin uusi aalto paina taloutta uuteen sukellukseen.

Varmistettuja koronatartuntoja on maassa yli kolme miljoonaa. Koronakuolemia on yli 130 000.