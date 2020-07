Turistit suuntasivat Mallorcalle ja meno lähti käsistä – huoleton hälläväliä-asenne sai aikaan parahduksia ja suositut baarikadut menivät säppiin

Turistien hälläväliä-suhtautuminen koronaohjeisiin Mallorcalla sai viranomaiset sulkemaan kolme suosittua baarikatua Välimeren rantakohteissa.

Paikallisen Diario de Mallorca -lehden mukaan ”olutkaduksi” (Calle Miquel Pellisa) sekä ”kinkkukaduksi” (Calle Bartomeu Salvà) kutsutuilla Playa de Palman kaduilla suljetaan baarit ja ravintolat. Sama tapahtuu Punta de Palma -kadulla Magalufissa.

Yllä olevalla videolla kuvaa viime viikonlopulta Magalufista, jossa poliisi valvoi yöelämää.

Viime päivinä saarella ovat puhuttaneet rajusti juhlineet turistit, jotka eivät ole pitäneet huolta turvaväleistä. Uutistoimisto AFP:n mukaan aiemmin tällä viikolla Saksan terveysministeri oli huolissaan lomalle lähteneistä maanmiehistään, joita oli havaittu juhlimassa Mallorcalla ilman kasvomaskeja ja turvavälejä. Tämä on herättänyt pelkoja koronaviruksen uuden aallon tulosta.

Mallorcalla on herättänyt huomiota myös brittituristien ankara biletys. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt videoita, joissa meininki on kova, ja kasvomaskeista ei ole tietoakaan.

”Olutkatu” eli Calle Miquel Pellisa on hyvin suosittu turistikohde Mallorcalla.

Näin iltaa vietettiin keskiviikkona suositulla turistikadulla.

AFP:n mukaan Mallorcalla juuri saksalaisten turistien huolettomuus on kuumentanut tunteita. Saksan koronatilanne on tällä hetkellä sellainen, että esimerkiksi Suomi salli maanantaista lähtien matkustuksen sinne. Espanjaan matkustusrajoitukset ovat voimassa, ja ulkoministeriö kehottaa välttämään tarpeetonta matkustamista sinne.

– Emme halua sivistymättömiä turisteja saarillemme, paikallishallinnon turismista vastaava ministeri Iago Negueruela sanoi AFP:n mukaan.

Negueruela sanoi myös, että jos samanmoinen käytös jatkuu muualla, rajoituksia laajennetaan.

Uutistoimisto Reuters kertoi maanantaina, että Mallorcalla on viranomaisten määräyksen mukaan pidettävä kasvosuojusta julkisilla paikoilla. Koko Espanjassa on todettu tänä vuonna yli 250 000 koronatartuntaa ja yli 28 000 koronakuolemaa.