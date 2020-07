Jos ei huomioida amerikkalaisten tartuntoja, Okinawalla on todettu vain 148 tartuntaa.

Yhdysvaltojen armeijan tukikohdissa Japanin Okinawalla on todettu 94 koronatapausta, CNN uutisoi. Tukikohtien henkilökuntaa koskevat nyt tiukat liikkumisrajoitukset, eikä tukikohdista saa poistua ilman asianmukaista lupaa.

Yhdysvalloilla on saarella noin 20 000 sotilasta.

Okinawan kuvernööri Denny Tamaki kertoi järkyttyneensä tartuntojen määrästä.

– Olen järkyttynyt. On erittäin valitettavaa, että tartuntoja on ilmennyt suuri määrä lyhyessä ajassa samalla, kun okinawalaiset ovat yrittäneet ehkäistä tartuntojen leviämistä niin kovasti.

Tamaki myös suhtautui varauksella siihen, että Yhdysvallat tekee tarpeeksi tartuntojen leviämisen estämiseksi.

– En voi muuta kuin epäillä vakavasti Yhdysvaltojen toimia tartuntoja vastaan.

Jos ei huomioida amerikkalaisten tartuntoja, Okinawalla on tilastoitu vain 148 tartuntaa sitten helmikuun, New York Times kertoo.

Tartuntojen lähteenä saattaa olla 4. heinäkuuta pidetyt Yhdysvaltojen itsenäisyyspäiväjuhlat tukikohdissa ja niiden ulkopuolella. Paikallislähteiden mukaan juhliin osallistui satoja, ellei jopa tuhansia ihmisiä, CBS News kertoo.

Tartunnat ovat kiristäneet tunnelmaa saarella. Okinawan viranomaiset ovat vaatineet lisää tietoa tukikohdista, sillä huolta on herättänyt, että paikalliset ovat tietämättään voineet altistua virukselle.

– Olen peloissani, ravintolassa työskentelevä Tomonari Kiyuna myönsi.

– Haluan heidän tuovan tiedot esiin. He ovat amerikkalaisia, mutta he majoittuvat Okinawalla, Japanissa. Okinawalaisilla ja japanilaisilla on oikeus tietää.

Chabun sairaalan tartuntatautien lääkäri Yoshihiro Takayama varoitti kuitenkin Facebook-päivityksessä syyttämästä sotilaita viruksen leviämisestä.

– En usko niin. Oletetaan, että he saivat tartunnan 4. heinäkuuta, päätellen tartuntojen vahvistamisen päivästä. Mutta on silti epäselvää, keneltä he saivat tartunnan, koska epidemiologista tietoa ei ole jaettu. He ovat voineet saada tartunnan japanilaisilta asukkailta tai armeijan henkilökunnan keskuudessa. Oletetaan, että reittejä on monta, mutta meillä ei pitäisi olla ennakko-oletuksia.