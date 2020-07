Mustasta hartsista veistetty patsas on väliaikainen, sillä sen pystyttämiseen ei saatu lupaa viranomaisilta.

Britannialainen taiteilija Marc Quinn on pystyttänyt Bristolissa Black Lives Matter -mielenosoittajien kaataman patsaan tilalle uuden veistoksen, joka esittää mielenosoituksiin osallistunutta Jen Reidiä. Asiasta uutisoi CNN.

Yllä olevalla videolla mielenosoittajat kaatavat patsaan kesäkuussa.

Kesäkuussa rasismia ja poliisiväkivaltaa vastustaneet mielenosoittajat purkivat tuohtumustaan 1600–1700-lukujen vaihteessa eläneen orjakauppiaan Edward Colstonin näköispatsaaseen. He kaatoivat patsaan jalustaltaan, töhrivät sitä ja kierittivät sen mereen.

Quinn sai inspiraation patsaaseen nähtyään valokuvan tyhjällä jalustalla poseeranneesta mielenosoittajasta Jen Reidistä. Hän otti sosiaalisen median kautta yhteyttä Reidiin, joka innostui ideasta.

– Ystäväni näytti minulle kuvan Jenistä Instagramissa. Ajattelin heti, että olisi hienoa tehdä hänestä veistos. Kuva oli niin voimakas, että koin sen ansaitsevan tulla materialisoiduksi ikuisesti, Quinn kertoo.

Elävän kokoinen veistos on valmistettu mustasta hartsista. Reid poseeraa siinä käsi nyrkkiin kohotettuna, niin sanotussa Black power -tervehdyksessä. Quinnin mukaan veistos on Reidin ajatusten ja kokemusten ruumiillistuma.

Black power -liike oli merkittävä 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa. Se korosti etnistä ylpeyttä sekä tummaihoisten poliittisten ja kulttuurillisten säätiöiden perustamista, jotka ajaisivat heidän yhteisiä intressejään. Sen symbolina tunnetaan siluettikuva nyrkkiin puristetusta kädestä, jossa peukalo on sormien etupuolella.

Patsaaseen ikuistettu Jen Reid kertoo kiivenneensä jalustalle hetken mielijohteesta.

Veistoksen on tarkoitus olla väliaikainen, sillä Quinn ei saanut viranomaisilta lupaa sen pystyttämiseen. Jos veistos myydään, siitä saatavat voitot lahjoitetaan Reidin valitsemille kahdelle hyväntekeväisyysjärjestölle, jotka ajavat tummaihoisten historian sisällyttämistä koulujen opetussuunnitelmiin.

– Rakenteellinen ja systemaattinen rasismi on hyväksymätön ongelma, jota haluamme alleviivata. Jokaisen velvollisuus on toimia sitä vastaan, Quinn lisää.

Patsaan julkistustilaisuuteen osallistunut Reid kertoo toimineensa hetken mielijohteesta mielenosoituksen jälkimainingeissa.

– Se oli täysin spontaania, en edes ajatellut mitä tein. Kun seisoin jalustalla käsi nyrkkiin kohotettuna, tuntui kuin sähköinen lataus olisi kulkenut lävitseni, hän kuvailee.

Reid sanoo lähteneensä yhteistyöhön Quinnin kanssa edistääkseen tasa-arvon toteutumista.

– Tämä veistos on kannanotto äitini, tyttäreni ja kaikkien kaltaisteni tummaihoisten puolesta. Se on jotain, mistä voi olla ylpeä ja kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta. Me kuulumme tänne, emmekä ole menossa minnekään, Reid sanoo.