Main ContentPlaceholder

Brittiläinen mies löysi selittämättömän tasaisen alueen luonnonsuojelualueelta – epäilee paikalla tapahtuneen jotain yliluonnollista

Sulje

Jaa Facebook Twitter Whatsapp Email Kopioi linkki

Brittiläinen Ben Landricombe oli kävelyllä maaseudulla Devonin metsässä, kun löysi valtavan alueen, joka oli tasoitettu. Lehdet ja puut näyttivät siltä, että alueelle on pudonnut jotakin taivaalta kovalla vauhdilla. Ben ei näe mitään loogista selitystä miksi puut olisivat kaatuneet tai kaadettu tällä tavalla. Hän itse epäilee, että kyseessä on UFO -onnettomuuspaikka. Bidefordin lähellä sijaitseva metsä on osa luonnonsuojelualuetta, jonka omistaa Hartlandin seurakunnan neuvosto.