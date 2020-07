Ensimmäistä koronarokotetta testattiin ihmisillä – tulokset varovaisen lupaavia

Yhdysvaltalaisen Moderna-yhtiön kehittämää koronavirusrokotetta on testattu ihmisillä. Ensimmäiset tulokset on julkaistu.

Covid-19-tautia vastaan kehitettyä rokotetta on testattu 45 terveellä vapaaehtoisella. Rokote osoittautui kokeissa turvalliseksi ja se herätti immuunivastetta. Kyseessä on ensimmäinen koronarokote, jota on testattu ihmisillä.

Tutkijat kertovat uusista tuloksista New England Journal of Medicine -lehdessä, jossa ne on vertaisarvioitu. Tulosten mukaan koehenkilöillä ei ilmennyt vakavia sivuvaikutuksia, mutta yli puolella oli jonkinlaisia reaktioita, kuten uupumusta, päänsärkyä, vilunväreitä, lihassärkyä tai kipua pistokohdassa. Testihenkilöt olivat 18–55-vuotiaita. He saivat erisuuruisia rokoteannoksia kahdessa erässä 28 päivän välein.

Tutkijoiden tulosten mukaan kahden rokoteannoksen jälkeen testihenkilöillä oli elimistössään saman verran koronaviruksen vasta-aineita kuin on keskimäärin ollut covid-19-taudin sairastaneilla potilailla.

Tulokset olivat CNN:n mukaan rokotetutkimuksen ensimmäisestä vaiheesta, jossa tutkijoiden mukaan on testattu ennen kaikkea rokotteen turvallisuutta. Vielä on kuitenkin ollut epävarmaa, suojaavatko vasta-aineet koronavirus­infektiolta. CNN:n mukaan rokotetutkimus on etenemässä vielä tässä kuussa vaiheeseen, jonka jälkeen viranomaiset päättävät, otetaanko rokote käyttöön.

Tulosten tultua julki Modernan osake oli 15 prosentin nousussa. Yhdysvaltojen liittovaltio tukee mittavilla summilla Modernan covid-19-rokotteen kehittämistä.