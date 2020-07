Israelissa tuhannet mielenosoittajat vaativat pääministeri Netanjahun eroa

Maan hallitusta kritisoidaan sen koronatoimien vuoksi. ”Kaikkein tappavin virus ei ole covid-19, vaan korruptio,” mielenosoittaja julisti tiistaina.

Israelissa tuhannet ihmiset vaativat tiistaina pääministeri Benjamin Netanjahun eroa. Mielenosoittajat olivat kokoontuneet Jerusalemiin Netanjahun asunnon ulkopuolelle. Maan hallitus on joutunut kritiikin kohteeksi koronatoimiensa vuoksi.

Yksi mielenosoituksen järjestäjistä, reservinkenraali Amir Haskel, kehotti kansoja vaatimaan vapautta, tasa-arvoa ja veljeyttä. Edellä mainitut kolme vaadetta kaikuivat myös Ranskan vallankumouksessa, jota juhlistettiin tänään Ranskassa maan kansallispäivän merkeissä. Vallankumouksesta tuli kuluneeksi 231 vuotta.

Poliisia oli runsaasti paikalla mielenosoituksessa.

Monilla mielenosoittajista oli kasvomaskeja, mutta he eivät ylläpitäneet turvavälejä.

– Kaikkein tappavin virus ei ole covid-19, vaan korruptio, kertoi Tel Avivista saakka mielenosoitukseen saapunut Laurent Cige uutistoimisto AFP:lle.

Työttömyys lähti keväällä jyrkkään nousuun

Mielenosoittajat kritisoivat muun muassa Israelin koronaviruksen vastaisia toimia. Edellisten 24 tunnin ajalta oli terveysministeriön mukaan varmistunut yli 1 400 uutta koronatartuntaa.

Israelissa on noin yhdeksän miljoonaa asukasta. Maassa on varmistettu yli 41 200 tartuntaa ja 368 koronaan liittyvää kuolemaa.

Israel sai alkujaan suitsutusta siitä, miten se reagoi virukseen. Hallitusta on kuitenkin alettu kritisoida sen jälkeen, kun tartuntojen määrä lähti nousuun, kun rajoituksia alettiin poistaa.

Hallitus poisti joitain rajoituksia toukokuun lopulla, mutta viime viikolla se ilmoitti uusista rajoituksista. Tuoreisiin rajoituksiin kuuluvat muun muassa baarien, yökerhojen ja kuntosalien sulkeminen.

Myös Tel Avivissa järjestettiin mielenosoitus, jossa tuhannet osoittivat turhautumistaan Netanjahua ja hänen talouslinjauksiaan kohtaan.

Israelin työttömyysprosentti hyppäsi huhtikuussa pahimmillaan 27 prosenttiin. Vielä helmikuussa samainen prosentti oli 3,4. Toukokuussa työttömyys ehti kuitenkin laskea hieman 23,5 prosenttiin.

Netanjahu vastaa oikeudessa korruptiosyytteisiin

Pääministeri käy parhaillaan oikeudessa taistoa korruptiosyytteitä vastaan. Netanjahua syytetään esimerkiksi lahjusten vastaanottamisesta sekä sääntelyn muuttamisesta israelilaista mediayhtiötä suosivaksi myönteistä julkisuutta vastaan.

Netanjahu on Israelin pitkäaikaisin pääministeri ja toiminut tehtävässään vuodesta 2009. Hän on ensimmäinen Israelin pääministeri, jota vastaan on nostettu korruptiosyytteet kesken virkakauden.

Syytteistä huolimatta Netanjahulla ei ole velvoitetta erota tehtävästään ennen mahdollista korruptiotuomiota. Israelin lain mukaan istuvan pääministerin eroa voidaan vaatia vasta, kun kaikki valitusmahdollisuudet on käytetty. Tämä voi Netanjahun kohdalla kesää vuosia.

Seuraavan kerran Netanjahun syytteitä on määrä käsitellä oikeudessa tämän viikon sunnuntaina.

Netanjahu muodosti toukokuussa entisen kilpakumppaninsa Benny Gantzin kanssa maahan koalitiohallituksen ja päätti maan poliittisen lähihistorian pisimmän kriisin. Israelissa ehti olla noin vuoden sisään kolmet parlamenttivaalit.

Kolmivuotiseen koalitiosopimukseen kuuluu järjestely, jolla Netanjahu olisi maan pääministerinä 18 kuukauden ajan. Gantz toimisi tuona aikana hänen eräänlaisena varamiehenään. Tämän jälkeen he vaihtaisivat rooleja päikseen puolivälissä hallituskautta.