Jeffrey Epsteinin avustamisesta epäilty ja seksuaali­rikoksista syytetty Ghislaine Maxwell piiloutui syrjäiselle luksushuvilalle ja kääri puhelimensa folioon ennen pidätystään.

Kymmenien alaikäisten tyttöjen hyväksikäytöstä syytetyn Jeffrey Epsteinin avustamisesta epäilty miljoonaperijätär Ghislaine Maxwell, 58, vastasi tiistaina syytteisiin videoyhteyden välityksellä New Yorkissa sijaitsevasta vankilasta.

Brittiläissyntyinen Maxwell on ollut viranomaisten hallussa 2. heinäkuuta lähtien, jolloin hänet otettiin kiinni isossa pidätysoperaatiossa New Hampshiren osavaltiossa sijaitsevassa piilopaikastaan. Seurapiirielämää ympäri maailmaa eläneen Maxwellin päivät ovat sittemmin kuluneet pääasiassa pienessä vankisellissä.

Väsyneeltä näyttänyt ja ruskeaan t-paitaan pukeutunut Maxwell kiisti syytteet, jotka liittyvät alaikäisten tyttöjen houkutteluun ja hyväksikäyttöön sekä väärän valan antamiseen.

Oikeuden istunnossa kuultiin lausuntoja myös Maxwellia syyttäviltä naisilta. Heihin kuuluva Annie Farmer sanoi, ettei Maxwell ole koskaan osoittanut katumusta teoistaan.

– Hän on seksuaalinen saalistaja joka hyväksikäytti minua ja lukemattomia muita lapsia ja nuoria naisia, Farmer sanoi oikeudessa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Ghislaine Maxwellin epäillään muun muassa tutustuneen alaikäisiin tyttöihin ja houkutelleen heitä Epsteinin seuraan.

Istunnossa tuomari eväsi Maxwelliltä pääsyn vapaaksi takuita vastaan. Syyttäjät vastustivat Maxwellin vapauttamista, sillä hänen uskottiin voivan paeta ja piiloutua helposti viranomaisilta varallisuutensa ansiosta.

– Uhrit eivät tule saamaan oikeudenkäyntiä jos syytetylle tarjotaan tilaisuus paeta oikeutta, ja on olemassa kaikki syyt uskoa että tämä on juuri se mitä hän tekee päästessään vapaaksi, syyttäjät kirjoittavat maanantaina oikeudelle toimitetussa lausunnossa kaapelikanava CNN:n mukaan.

Syyttäjien mukaan Maxwellilla on kolmen maan passit ja hänellä on pankkitilejä useissa eri maissa. Ranskassa syntyneellä perijättärellä on maan kansalaisuus, eikä Ranska luovuta kansalaisiaan ulkomaille.Maxwellin omaa ehdotusta 5 miljoonan dollarin takuista ja GPS-seurantaan perustuvasta kotiarestista syyttäjät sanoivat pitävänsä täysin arvottomana.

Tästä New Hampshiressa sijaitsevasta, syrjäisestä luksushuvilasta 58-vuotias Ghislaine Maxwell otettiin kiinni heinäkuun 2. päivänä.

Esille nostettiin myös Maxwellin toiminta ennen pidätystään ja sen aikana. Brittilehti The Guardianin mukaan Maxwell oli Epstein-kohun alkamisen jälkeen piileskellyt eri puolilla Yhdysvaltojen Uutta-Englantia ja hankkinut viimeksi piilopaikakseen yli 60 hehtaarin maa-alueella sijaitsevan, noin 400-neliöisen hirsihuvilan Bradfordissa New Hampshiressa.

Syytteistä huolimatta Maxwellin kerrottiin jatkaneen äärimmäisen etuoikeutettua luksuselämää matkustaen säännöllisesti eri puolilla maailmaa.

Viranomaisten mukaan Maxwell pyrki piiloutumaan esimerkiksi rekisteröimällä asumuksensa ja puhelinnumeronsa eri nimillä.

Maxwell on siirretty tutkintavankeuteen Metropolitan Detention Centeriin New Yorkin Brooklyniin.

Myös Bradfordin luksuskiinteistön kerrotaan olleen rekisteröity yhtiölle, jonka omistajat oli taitavasti piilotettu. Uutistoimisto Reutersin mukaan Maxwellin asianajajat perustelivat toimintaa piiloutumisella armottomasti häntä jahtaavalta medialta.

Mutta syyttäjät saivat uusia perusteita vaatimuksilleen pidätystilanteessa, jossa Maxwellin kerrotaan paenneen FBI-agentteja huvilansa suljettuun huoneeseen. Taloon sisään murtautuneet agentit kertoivat löytäneensä huoneen pöydältä folioon käärityn puhelimen, jolla Maxwell oli ilmeisesti pyrkinyt estämään jäljittämisensä.

Maxwell tunsi Jeffrey Epsteinin 1990-luvulta lähtien. Medialähteiden mukaan parilla oli jossain vaiheessa myös suhde.

Syyttäjien mukaan Maxwellin veli olisi myös palkannut entisiä brittisotilaita vartioimaan tätä New Hampshiren huvilalla.

– Ei pitäisi jäädä mitään epäilystä siitä että syytetty on taitava elämään piilossa, syyttäjät perustelivat.

Vaikutusvaltainen ja rikas liikemies Jeffrey Epstein sai viime vuoden heinäkuussa syytteet kymmenien tyttöjen ja naisten hyväksikäytöstä 2000-luvun alussa. Elokuussa 66-vuotias Epstein hirtti itsensä vankilan sellissä.

Ghislaine Maxwell on tunnettu seurapiirihahmo joka eli pitkään luksuselämää Jeffrey Epsteinin kanssa.

Alaikäisiin tyttöihin kohdistuneista seksuaalirikoksista Jeffrey Epstein kuoli tutkintavankeudessa elokuussa 2019.

Maxwell on mediamoguli Robert Maxwellin tytär, joka oli aiemmin suhteessa Epsteinin kanssa ja kuului tämän pitkäaikaisiin ystäviin.

Syytekirjelmän mukaan hän olisi avustanut Epsteinia nuorten naisten hyväksikäytössä ainakin vuosien 1994–1997 tienoilla. Maxwellin epäillään esimerkiksi tutustuneen alaikäisiin tyttöihin ja ”värvänneen” heitä hieromaan Epsteiniä alastomana.

Tiistaina tuomari määräsi oikeudenkäynnin Maxwellia vastaan alkamaan 12. heinäkuuta ensi vuonna eli lähes vuoden päästä.