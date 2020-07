Yhdysvalloissa ensimmäinen liittovaltion teloitus 17 vuoteen pantiin sittenkin toimeen – korkein oikeus puuttui peliin

Kolmesta murhasta tuomitun miehen teloitus ehdittiin estää viime hetkellä tuomarin määräyksellä.

Yhdysvallat on teloittanut kolmihenkisen perheen murhasta tuomitun Daniel Lewis Leen, 47, kertoo maan oikeusministeriö uutistoimisto AFP:n mukaan. Kyseessä on ensimmäinen Yhdysvaltain liittovaltion toimeenpanema kuolemantuomio 17 vuoteen, ja tapaus on siksi herättänyt runsaasti huomiota.

Teloituksen toimeenpano ehdittiin pysäyttää viime hetkellä sunnuntaina tuomarin vedottua teloituksessa käytettävään myrkkyruiskeeseen liittyviin oikeusjuttuihin. Sanomalehti Washington Postin mukaan maan korkein oikeus kuitenkin julkaisi aamukahden jälkeen määräyksen, jonka mukaan tuomio voidaan panna toimeen.

Indianan osavaltiossa sijaitsevassa Terre Hauten vankilassa istunut Lee julistettiin oikeusministeriön mukaan kuolleeksi tiistaiaamuna kello 8.07 paikallista aikaa.

Entiseksi valkoisen ylivallan kannattajaksi kuvailtu Lee sai tuomionsa surmattuaan vuonna 1996 Arkansasin osavaltiossa paikallisen asekauppiaan, tämän vaimon ja 8-vuotiaan tyttären. Leen ja tämän rikoskumppanin kerrotaan tunkeutuneen perheen kotiin ja heittäneen surmatyön jälkeen ruumiit suohon.

Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan Daniel Lewis Lee teloitettiin tiistaiaamuna.

Washington Postin mukaan vuonna 1999 kuolemaan tuomittu Lee vannoi viimeiseen asti olevansa syytön tekoon.

– Olen tehnyt elämässäni paljon virheitä mutta en ole murhaaja. Te tapatte viattoman miehen, hän totesi lehden mukaan viimeisessä lausunnossaan.

Yhdysvalloissa osa maan osavaltioista on teloittanut kuolemaantuomittuja, mutta teloitusten määrä on vähentynyt viime vuosina huomattavasti. Presidentti Donald Trumpin kaudella maan oikeusministeriö on pyrkinyt lisäämään tuomioiden toimeenpanojen määrää ja ottanut kantaa kuolemanrangaistuksen puolesta.