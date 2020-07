Koronaviruksen toinen aalto Britanniassa saattaa tulevana talvena vaatia 120 000 henkeä pelkästään sairaaloissa, varoittavat tutkijat.

Koronaviruksen toinen aalto Britanniassa saattaa tulevana talvena vaatia 120 000 henkeä pelkästään sairaaloissa, varoittavat tutkijat. Maan lääke­tieteellisen akatemian arviossa suositellaan uutistoimisto AFP:n mukaan, että viranomaiset ryhtyvät heti toimiin tartuntojen rajoittamiseksi.

Ennuste perustuu arvioon, että R-luku, joka kuvaa kuinka monta ihmistä yksi tartunnan saanut tartuttaa, nousee syyskuussa 1,7:ään. Luku on nyt noin 0,7–0,9. Tutkijoiden mukaan tartunta voi lähteä leviämään uudelleen, kun ihmiset alkavat viettää enemmän aikaa sisätiloissa.

Arvioon kuolleiden määrästä ei lasketa mukaan niitä, jotka kuolevat hoivakodeissa ja muualla.

Ensimmäisen aallon aikana Britanniassa on kuollut lähes 45 000 ihmistä. Miljoonaa asukasta kohti koronaan liittyviä kuolemia on 660. Suomessa vastaava luku on 59.

Britannian hallituksen odotetaan tiistaina määräävän kasvomaskit pakollisiksi kaikissa kaupoissa Englannissa, kertoo Guardian. Määräys astuu voimaan 24. heinäkuuta, ja sen rikkomisesta voi saada 100 punnan (110 euron) sakon.

Skotlannissa maskipakko astui voimaan jo viime perjantaina.

Koronan vaikutus pahempi kuin finanssikriisin

Yhdysvalloissa arviolta 5,4 miljoonaa ihmistä menetti sairausvakuutuksensa koronaviruspandemian takia, kirjoittaa New York Times. Lehti perustaa tiedon tuoreeseen Families USA -järjestön raporttiin, jossa tarkasteltiin tilannetta helmikuusta toukokuuhun.

Ihmiset menettivät sairausvakuutuksensa samalla, kun jäivät työttömiksi. Yhdysvalloissa sairausvakuutus on monesti yhteydessä työpaikkaan. Maan terveydenhuoltomaksut ovat maailman korkeimpia.

Järjestön mukaan alkuvuonna muutamassa kuukaudessa vakuutuksensa menettäneiden määrä oli suurempi kuin se oli finanssikriisin aikaan 2008–2009, jolloin vuoden mittaisen seurantajakson aikana vakuutuksensa menetti 3,9 miljoonaa ihmistä.

Voittoa tavoittelematon ja puoluepoliittisesti sitoutumaton Families USA puhuu muun muassa edullisemman terveydenhuollon puolesta.

Kalifornian avautuminen otti takapakkia

Koronavirustartunnat ovat lisääntyneet Yhdysvalloissa erityisesti maan eteläisissä ja läntisissä osissa.

Kalifornian osavaltion kuvernööri Gavin Newsom ilmoitti maanantaina, että esimerkiksi kaikkien baarien, sisätiloissa toimivien ravintoloiden ja elokuvateattereiden tulisi jälleen sulkea ovensa, kirjoittaa muun muassa San Francisco Chronicle.

Kuvernööri myös kertoi New York Timesin mukaan, että osa kouluista tarjoaa syksyllä ainoastaan etäopetusta. Los Angelesin ja San Diegon koulualueilla on noin 825 000 lasta ja nuorta.

Kyseessä on tähän mennessä oppilasmäärältään maan laajin alue, jolla ei aiota palata syksyllä koulun penkille.

Kaliforniassa on viime aikoina todettu päivittäin noin 8 000 uutta koronavirustartuntaa.

Yli 13 miljoonaa sairastunutta

Maailmanlaajuisesti on nyt todettu yli 13 miljoonaa koronavirustartuntaa, selviää yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta. Virukseen liittyviä kuolemia on vahvistettu yli 570 000.

Todellisuudessa tartuntoja on todennäköisesti raportoitua enemmän, sillä esimerkiksi pääsy testeihin vaihtelee eri maissa, ja oireettomat ja vähäoireiset tartunnat voivat jäädä diagnosoimatta.

Lukumääräisesti eniten virustartuntoja ja -kuolemia on raportoitu Yhdysvalloissa, jossa yli 3,3 miljoonaa ihmistä on saanut tartunnan. Maassa on tilastoitu yli 135 000 virukseen liittyvää kuolemaa.

Toiseksi eniten tartuntoja ja kuolemia on vahvistettu Brasiliassa, jossa yli 1,8 miljoonaa ihmistä on saanut tartunnan. Maassa on tilastoitu yli 72 000 virukseen liittyvää kuolemaa.

Kolmanneksi eniten tartuntoja on todettu Intiassa. Yli 870 000 intialaista on saanut tartunnan. Kolmanneksi eniten kuolemia puolestaan on raportoitu Britanniassa, jossa kuolleita on yli 44 000.

Väkilukuun suhteutettuna Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden todettu lähes 420 virukseen liittyvää kuolemaa, selviää tilastosivusto Worldometerin tiedoista. Worldometerin tiedot poikkeavat jonkin verran Johns Hopkinsin tiedoista ja niissä on aika ajoin havaittu epäjohdonmukaisuutta. Britanniassa vastaava luku on 660, Ruotsissa lähes 550, Brasiliassa yli 340 ja Suomessa 59.