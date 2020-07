Iäkkään naisen syrjäisestä kodista löytyi miljoonien eurojen arvoinen aarre – lojui vuosikymmeniä lemmikkien keskellä

Nainen kutsui kotiinsa taidekonsultin arvioimaan hänen perinnöksi saamansa kokoelman.

Harvinainen kiinalainen vaasi 1700-luvulta myytiin viikonloppuna Sotheby’s-huutokaupassa 70 miljoonalla Hongkongin dollarilla (noin 8 miljoonalla eurolla). Asiasta uutisoi CNN.

Vaasin löysi hollantilainen taidekonsultti Johan Bosch van Rosenthal iäkkään naisen syrjäisestä kodista Keski-Euroopasta. Julkisuuteen ei ole kerrottu, mistä maasta vaasi löytyi.

Ainutlaatuinen vaasi vietti yli 50 vuotta iäkkään naisen perintökokoelmassa.

Bosch van Rosenthal on kertonut, että nainen kutsui hänet kotiinsa arvioimaan kokoelmansa, jonka hän oli perinyt kauan sitten. Se sisälsi useita kiinalaisia taide-esineitä.

– Hänen kissaansa kävelivät vapaasti niiden ympärillä. Hän osoitti osittain kullattua vaasia, jonka hän tiesi olevan erityinen ja arvokas, Bosch van Rosenthal kertoo huutokauppakamarin YouTube-videolla.

Sotheby’s Aasian hallituksen puheenjohtaja Nicolas Chow kuvailee huutokauppakamarin lehdistötiedotteessa vaasin säilymistä ihmeeksi.

– Tämä tavattoman hauras vaasi on säilynyt ehjänä puoli vuosisataa kodissa, jossa vilisee lukematon määrä lemmikkejä, Chow hämmästelee.

Nicholas Chow esitteli vaasia lehdistötilaisuudessa Hongkongissa.

Sothebys’in asiantuntijat yhdistivät vaasin Kiinan Qing-dynastian aikaisiin kotitalousesineisiin. Se on ollut esillä Kiinan Kielletyssä kaupungissa, Taivaallisen puhtauden hallissa. Sen uskotaan olleen keisarille mieluinen esine.

Vaasi on ulkonäöltään hyvin poikkeuksellinen. Siinä on useita yksityiskohtia, joita asiantuntijoiden mukaan käytettiin ainoastaan kiinan keisarillisen polttouunin valvojan Tang Yingin alaisuudessa vuosina 1742–1743. Vaasi on valmistettu erityisesti Kiinan silloista keisaria Qianlongia varten. Hän hallitsi kiinaa vuosina 1735–1796.

Vuonna 1954 vaasi on myyty lontoolaisessa huutokaupassa 44 punnan (vastaa nykyrahassa noin 1 160 euroa) hintaan. Vuotta myöhemmin se myytiin jälleen, sillä kertaa 80 punnalla (nykyrahassa noin 2 110 euroa).

Vaasin lukuisat yksityiskohdat miellyttivät Kiinaa yli 60 vuotta hallinnutta keisari Qianlongia.

Viime vuosikymmenellä uudelleen löydettyjä kiinalaisia antiikkiesineitä on myyty huimilla summilla. Vuonna 2010 toinen Qing-dynastian aikainen vaasi myytiin 43 miljoonalla punnalla (47,5 miljoonaa euroa), minkä uskotaan olevan maailmanennätys. Vaasi löytyi lontoolaista kotia tyhjennettäessä.

Vuonna 2018 1700-luvun aikainen kiinalaisvaasi löytyi ranskalaisen perheen ullakolta kenkälaatikosta. Tämä vaasi myytiin 16,2 miljoonalla eurolla.