Tänään julkaistaan yli 200 kirjettä, joiden uskotaan paljastavan, miten Britannia sotkeentui Australian politiikkaan 1970-luvulla

Australian kansallisarkiston on tänään määrä julkaista kuningatar Elisabetin salainen kirjeenvaihto, jonka uskotaan paljastavan, miten Britannia sotkeentui Australian politiikkaan 1970-luvulla. Julkaisun taustalla on Australian korkeimman oikeuden toukokuinen päätös, jossa se katsoi, että kansallisarkisto on toiminut väärin pantatessaan kirjeenvaihdon historioitsija Jenny Hockingilta.

Kansallisarkisto on sittemmin vahvistanut, että se julkaisee koko yli 200 kirjeen kirjeenvaihdon Elisabetin ja monarkian edustajan, Australian kenraalikuvernööri John Kerrin välillä. Australia joutui vuonna 1975 perustuslailliseen kriisiin, ja Kerr sivuutti silloisen suositun pääministerin Gough Whitlamin.

Hocking on aiemmin löytänyt todisteita siitä, että kuningattaren palatsi tiesi, että Kerr harkitsi Whitlamin syrjäyttämistä ja oli mukana neuvotteluissa. Hocking uskoo, että kirjeet voisivat paljastaa, mitä kuningatar sanoi ja vaikuttiko se Kerrin toimintaan.

Kansallisarkisto on aiemmin katsonut, että kirjeenvaihto oli yksityistä

Kansallisarkiston mukaan julkaistavassa materiaalissa on yhteensä yli tuhat sivua. Kirjeiden lisäksi mukana on muun muassa sanomalehtileikkeitä ja raportteja. Kaikki dokumentit julkaistaan kansallisarkiston verkkosivuilla, joten kuka tahansa pääsee niihin käsiksi. Kirjeet julkaistaan kello 11 paikallista aikaa eli tiistaina aamuyöllä Suomen aikaa.

Kansallisarkisto on aiemmin kieltäytynyt julkaisemasta dokumentteja sillä perusteella, että kirjeenvaihto on ollut yksityistä. Liittovaltion oikeus tuki kansallisarkiston tulkintaa, mutta korkein oikeus oli toista mieltä.

Kun korkein oikeus oli antanut päätöksensä, Hocking kuvaili sitä loistavaksi. Hockingin mukaan kansalla on oikeus tietää koko tarina Australian suurimman poliittisen ja perustuslaillisen kriisin takana.

– Tämä on tärkeä uutinen historialle, kansallamme, sillä nämä todella ovat äärimmäisen tärkeitä dokumentteja historiassamme, Hocking sanoi korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen.

Hocking on taistellut oikeudessa kirjeiden julkaisun puolesta yli neljä vuotta.