Kalifornia ottaa uudelleen käyttöön ravintoloita ja muita sisätiloja koskevia rajoituksia

Syynä on koronavirustartuntojen ja sairaalahoitoa vaativien potilaiden jatkuvasti nouseva määrä.

Vaikka Suomessa koronavirusepidemia on jo pitkään ollut hiipumaan päin, tilanne maailmalla on täysin toinen.

Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom ilmoitti maanantaina vaativansa, että koko Kaliforniassa tulee sulkea muun muassa ravintoloiden sisätilat, elokuvateatterit, museot, eläintarhat ja baarit. Hän totesi syyn olevan siinä, että sairaalahoitoa vaativien potilaiden sekä positiivisten koronavirustestien määrä lisääntyy kaiken aikaa.

Newsom ilmoitti myös, että esimerkiksi jumalanpalvelukset tulee toistaiseksi lopettaa, ja ihmisten on jälleen siirryttävä laajalti etätöihin. Uudet määräykset astuvat voimaan heti.

– Tilastot osoittavat, että kaikki eivät käytä tervettä järkeä, Newsom sanoi ABC Newsin mukaan.

Maanantaina Kaliforniassa vahvistettiin 8 358 uutta koronavirustapausta. Tapausten määrä on lisääntynyt 47 prosenttia kahden viime viikon aikana. Samalla tarkastelujaksolla sairaalahoitoa vaativien potilaiden määrä on noussut 28 prosenttia.

Kaikkiaan Kaliforniassa on todettu yli 329 100 koronatapausta ja yli 7 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Maaliskuussa Kalifornia oli ensimmäinen Yhdysvaltojen osavaltio, joka määräsi kansalaiset pysyttelemään kotona koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Määräys toimi, ja tartuntojen määrä tasaantui Kaliforniassa nopeasti.

Tiukat rajoitustoimet kuitenkin myös aiheuttivat massiivisia ongelmia Kalifornian taloudelle. ABC News kirjoittaa, että yli 7,5 miljoonaa ihmistä hakeutui kevään aikana Kaliforniassa työttömyysetuuksien pariin, ja Newson päättikin toukokuussa pikaisesti, että yritykset saavat avata ovensa uudelleen.

Tartuntojen määrä lähti kuitenkin uuteen nousukiitoon, minkä myötä Newsonin oli pakko määrätä uusia rajoituksia heinäkuun alussa. Nyt uudelleen käyttöön otettuja rajoituksia tiukennettiin entisestään, ja ne määrättiin osittain koskemaan koko osavaltiota.

Myös muutamassa muussa USA:n osavaltiossa, muun muassa Oregonissa, on otettu osa koronarajoituksista uudelleen käyttöön, sillä koronatartuntojen määrä on jatkanut hurjaa nousuaan.

Esimerkiksi Floridassa todettiin nyt 27 000 uutta koronavirustapausta vain kahdessa päivässä. Floridassa sijaitsevan Miamin pormestari Francis Suarez kuvailikin maanantaina, että tartuntojen määrä on ”karannut käsistä”, kertoo CNN. Hän totesi, että amerikkalaisten pitää noudattaa turvavälisääntöjä ja käyttää maskeja.

– Jos he eivät noudata sääntöjä, asiat jatkavat menoaan sinne suuntaan minne ne ovat menossa, hän sanoi.

Yhdysvaltojen johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci totesi maanantaina muun muassa CNBC:n mukaan, ettei koronapandemia ole edes ”alkanut nähdä loppuaan”.

Hän sanoi olevansa varovaisen optimistinen sen suhteen, että tieteentekijät saisivat ainakin yhden toimivan rokotteen valmiiksi tämän vuoden loppupuolella tai vuoden 2021 alkupuolella.

Fauci myös totesi, että koronatautiin sairastuneilla on ”äärimmäisen” laaja kirjo erilaisia oireita.

– Me opimme uusia asioita viruksesta joka viikko, hän sanoi.

Maailmanlaajuisesti tähän mennessä on todettu yli 13 miljoonaa koronavirustartuntaa. Eniten virustartuntoja ja -kuolemia on raportoitu Yhdysvalloissa, jossa yli 3,3 miljoonaa ihmistä on saanut tartunnan.