EU:n yhteistä vastausta Kiinan toimiin Hongkongissa saadaan vielä odottaa.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) käsityksen mukaan Suomi ei voi soveltaa luovutussopimusta Hongkongiin nyt, kun Kiina on ottanut käyttöön Hongkongia koskevan turvallisuuslain.

Turvallisuuslaki mahdollistaa syytettyjen edelleen luovuttamisen Manner-Kiinaan, jossa uhkana voi olla esimerkiksi suljettu oikeudenkäynti tai jopa kuolemanrangaistus.

Haavisto sanoo, että luovutussopimus solmittiin aikanaan tilanteessa, jossa vastaavia uhkia ei ollut. Hän uskoo, että suomalaisviranomaiset ottavat muuttuneen tilanteen huomioon.

– Oma käsitykseni on, että tällaista sopimusta ei voi tällaisessa uudessa tilanteessa soveltaa, Haavisto totesi maanantaina Brysselissä ulkoministerikokouksen jälkeen.

Luovutussopimuksella voidaan mahdollistaa rikoksentekijän siirtäminen toiseen maahan. Haaviston mukaan Hongkongin kohdalla sopimuksen puitteissa ei ole tehty yhtään palautusta. Päätös sopimuksen varsinaisesta jäädyttämisestä tai purkamisesta kuuluu oikeusministeriön vastuulle.

Yhteisellä reaktiolla olisi merkitystä

Hongkongin tilanne oli yksi monista asioista, joita EU-maiden ulkoministerit käsittelivät maanantain tapaamisessaan. Ministerit kohtasivat kasvokkain Brysselissä ensimmäistä kertaa sitten koronaviruspandemian kärjistymisen.

Haaviston mukaan yhteisymmärrystä oli siitä, että EU-maiden olisi hyvä reagoida yhdessä Kiinan toimiin Hongkongissa. Mahdollisia keinoja voisivat olla esimerkiksi viisumipolitiikkaan liittyvät toimet tai kaksikäyttötuotteiden vientirajoitukset.

Yhteisiä toimia saadaan kuitenkin vielä odottaa. Haavisto arvioi, että ulkoministerit jatkavat keskustelua elokuun lopussa.

Haaviston mukaan jää nähtäväksi, kuinka paljon kansainvälinen yhteisö pystyy vaikuttamaan Hongkongin tilanteeseen nyt, kun turvallisuuslaki on jo tullut voimaan.

– On ihan selvää, että yhteinen EU:n reaktio on se, jolla voi olla merkitystä tässä, ei välttämättä se, että yksittäiset maat eritahtisesti reagoivat, Haavisto sanoi.

Mahdollisia laajoja talouspakotteita ei yksikään jäsenmaa Haaviston mukaan vaatinut kokouksessa, vaan puheissa olivat pikemminkin yhteiset täsmätoimet..

Hongkongissa astui kesäkuun lopussa voimaan Kiinan läpiviemä turvallisuuslaki. Kiistellyn ja laajasti kritisoidun lain myötä muun muassa separatismi, terrorismi ja vehkeily ulkomaisten voimien kanssa on kriminalisoitu. Lain muotoilu on niin kattava, että edelleen on epätietoisuutta siitä, mitä kaikkea luetaan kategorioiden alle.

– Siinähän on odotettua voimakkaampia toimia, joita Kiina voi tarvittaessa käyttää. Muun muassa mahdollisuus suljettuihin oikeudenkäynteihin ja mahdollisuus siirtää syytetty Hongkongista Manner-Kiinaan, Haavisto huomautti.