Ovensuukysely: Duda on kasvattanut niukkaa johtoaan Puolan presidentinvaaleissa

Vaalit ovat tuoneet reippaasti äänestäjiä uurnille.

Puolan presidentinvaalista on tulossa juuri niin jännittävä kuin ennalta ennustettiin. Ennen aamuneljää päivittyneen ovensuukyselyn mukaan istuva presidentti Andrzej Duda olisi päihittämässä niukasti haastajansa Rafal Trzaskowskin.

Kyselyn mukaan Duda olisi saamassa 51 prosenttia äänistä ja Trzaskowski 49 prosenttia, kirjoittaa Guardian-lehti. Aiemmissa kyselyissä ero oli hiukan pienempi.

Guardian mukaan Ipsosin teettämässä kyselyssä virhemarginaali on yhden prosenttiyksikön verran. Aiemmin marginaali oli kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa. Ensimmäisten ovensuukyselyiden arvio mahtui vielä virhemarginaalin sisälle.

– Olen onnellinen voitostani, vaikka toistaiseksi on kyse ovensuukyselystä, Duda sanoi Puolan lippuja heiluttaville kannattajilleen.

Guardianin ja Politico-lehden mukaan virallisten tulosten odotetaan valmistuvan tiukan tilanteen vuoksi aikaisintaan maanantaina iltapäivällä.

Äänestysprosentin arvioidaan olevan korkea, 68,9 prosenttia. Lopullinen luku saattaa olla vielä korkeampi.

Asiantuntijat ovat varoittaneet vaalin tuloksen voivan olla lopulta niin tiukka, että se voi johtaa laillisiin haasteisiin ja mielenosoituksiin.

Duda tavoitteli ääniä etenkin äärioikealta ja uskonnollisista piireistä

Konservatiivista Laki ja oikeus -puoluetta (PiS) edustava Duda hyökkäsi kampanjassaan muun muassa seksuaalivähemmistöjä vastaan. Näiden vähemmistöjen oikeuksien edistäminen on hänen mukaansa "ideologia", joka on tuhoisampi kuin kommunismi.

Dudan katsottiin puheillaan tavoitelleen äänestäjiä erityisesti äärioikealta ja Puolan uskonnollisista piireistä.

Laki ja oikeus -puoluetta on arvosteltu toistuvasti Puolan oikeuslaitoksen itsenäisyyden rapauttamisesta. Puolue on tehnyt viime vuosina lakimuutoksia, joilla on esimerkiksi pyritty lisäämään hallituksen nimeämien henkilöiden valtaa korkeimmassa oikeudessa. Puolalaiset tuomarit ovat vastustaneet muutoksia ja sanoneet niiden politisoivan oikeuslaitoksen.

Myös Euroopan unioni on ollut huolissaan Puolan oikeusvaltiokehityksestä ja ärähtänyt Puolalle asiasta toistuvasti.

Trzaskowski lupasi korjata välit EU:hun

Dudan haastaja, oppositiopuolue Kansalaisfoorumin ehdokas Trzaskowski puolestaan lupasi korjata Puolan välit Euroopan unionin kanssa ja pysäyttää epädemokraattiset uudistukset.

Pormestarina toimiessaan Trzaskowski on asettunut tukemaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Hän on Puolan historian ensimmäinen pormestari, joka osallistui Varsovan pride-kulkueeseen ja piti siellä puheen.

Trzaskowski on myös luvannut tehdä muutoksia medialakiin, jotta sitä ei voitaisi enää käyttää hallituksen propagandan levittämiseen.