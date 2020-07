Joukko vanhempia syyttää Ruotsin valtiota kielisyrjinnästä – lapsia kielletty puhumasta suomea koulussa

Aikaisemmin ainakin Emaus-koulussa Västeråsissa on väitetty olleen kielisyrjintää suomen kieltä puhuvia oppilaita kohtaan.

Ruotsin vähemmistökielten asemaa käsitellään seuraavaksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.

Joukko västeråsilaista koulua käyvien lasten vanhempia on valittanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen suomenkielisten lastensa kohtelusta, todetaan perheiden tiedotteessa. Perheet syyttävät Ruotsin valtiota kielisyrjinnästä.

Tiedotteessa kuvataan, että koulun opettajat ovat kieltäneet lapsia käyttämästä suomen kieltä, vaikka he ovat suomiluokalla. Perheiden mukaan syrjintää on jatkunut vuosia. Asiaa on pyritty viemään Ruotsin viranomaisten tietoon, mutta ne eivät ole tarttuneet asiaan. Koulun johto tai Västeråsin kunta eivät ole vieneet asiaa eteenpäin.

Perheiden tiedotteessa korostetaan, että suomella Ruotsin muutamien muiden vähemmistökielien ohella on erityinen asema. Muut Ruotsin historialliset vähemmistökielet ovat saame, meänkieli, romani ja jiddish. Näiden kielten puhujille on luvattu mahdollisuus saada opetusta, hoitoa ja asioida viranomaisten kanssa omalla äidinkielellään.

Västerås on Ruotsissa hallintoaluekunta suomen kielelle ja se saa valtiolta vuosittain noin kaksi miljoonaa kruunua eli noin 200 000 euroa suomen opetuksen tukemiseen ja kehittämiseen. Västerås sijaitsee noin 100 kilometrin päässä Tukholmasta.

Vanhemmat eivät koe, että heidän tai heidän lastensa oikeuksistaan olisi pidetty kiinni. Perheiden juristi Johanna Parikka Altenstedt kertoo tiedotteessa, että perheitä on kohdeltu huonosti ja mustamaalattu.

– Perheet ovat ottaneet lapsensa pois koulusta, eikä kaikilla ole nyt suomenopetusta. Eli tapahtunut syrjintä on johtanut lasten oikeuksien menettämiseen ja kielitaidon heikkenemiseen.

– Samaan aikaan Ruotsi osoittaa mielellään sormella muita maita, jotka eivät kohtele hyvin kansallisia vähemmistöjään, esimerkkinä romanien tilanne Unkarissa ja Romaniassa, juristi lataa.

Asiasta valitettiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen maaliskuussa, ja asia on otettu siellä nyt tutkittavaksi. Ruotsin vähemmistökielten asemaa ei ole aikaisemmin käsitelty Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.

Vuonna 2018 uutisoitiin tapauksesta, jossa västeråsilaisessa Emaus-koulussa liikunnanopettaja oli kieltänyt oppilaita puhumasta keskenään suomea.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.