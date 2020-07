Trump vaatii USA:lle uutta jäänmurtajalaivastoa – muistio paljastaa, että Suomella olisi mahdollisuus livahtaa markkinoille: ”Yrittänyt myydä jäänmurtajia Yhdysvaltoihin jo vuosien ajan”

Yhdysvalloissa on tieto Suomen kovasta jäänmurtajaosaamisesta.

Yhdysvallat haluaa vahvistaa asemaansa pohjoisilla ja eteläisillä merialueilla.

Presidentti Donald Trumpin allekirjoittamassa muistiossa vaaditaan, että USA:lla pitää olla uusi jäänmurtajalaivasto toimintavalmiina vuoteen 2029 mennessä.

Asiasta kertoi verkkosivusto DefenseNews.

USA on jo rakentamassa kolmea raskasta jäänmurtajaa. Ensimmäisestä on sopimus jo tehty ja toisen osalta rahoitus on kunnossa.

Sen lisäksi tarkoitus on rakentaa useita keskiraskaita jäänmurtajia.

Jos USA välivaiheen aikana haluaa vuokrata jäänmurtajia eri tehtäviin, se voisi avata verkkosivuston mukaan markkinaraon myös Suomelle.

Suomi on yksi maailman jäänmurtajajäteistä sekä niiden suunnittelussa että rakentamisessa ja on toivonut pääsevänsä USA:n jäänmurtajamarkkinoille jo vuosia.

Suomalaisen jäänmurtajaosaamisen myyminen Yhdysvalloille oli esillä mm. Trumpin ja presidentti Sauli Niinistön tapaamisessa viime lokakuussa. Amerikkalaisilla on aiheeseen kiinnostusta ja tieto siitä, että Suomessa on alan osaamista.

– Valkoisen talon ilmoitus olisi musiikkia Suomen korville. Suomi on yrittänyt myydä tai vuokrata jäänmurtajia Yhdysvaltoihin jo vuosien ajan, Carnegie Endowment for International Peace -ajatuspajan Euroopan-ohjelman johtaja Erik Brattberg sanoi DefenseNewsille.

USA on vuokrannut jäänmurtajia Ruotsilta ja Venäjältä Etelämantereella sijaitsevan tutkimusaseman McMurdon käyttöön vuodesta 2012. Vuokrasopimus kuitenkin usein on hyvin lyhytaikainen ja tarkasti rajattu.

Trump on ollut huolestunut Kiinan ja Venäjän kasvaneesta voimasta arktisella merialueella erityisesti Grönlannin ja Islannin suunnalla, mikä saattaa uhata USA:n omia intressejä alueella.

USA:lla on nyt käytössään yksi raskas ja yksi keskiraskas jäänmurtaja. Venäjällä jäänmurtajia on yli 50.

Kiina on lisännyt läsnöoloaan pohjoisilla merialueilla.

Hankeen toteutuminen lisäisi USA:n painoarvoa arktisilla merialueilla. USA haluaa turvata ”kansalliseen ja taloudelliseen turvallisuuteen” liittyviä seikkoja kuten merialueiden raaka-aineiden ja mineraalien tutkimista ja hyväksikäyttöä ja merenalaisten kaapelien laskemista ja ylläpitoa.

Kyseessä ovat käsittämättömän isot rahat, sillä arktisten merialueiden mineraali- ja öljyvarantojen arvoksi arvioidaan huimat 30 triljoonaa dollaria.

Muistio mahdollistaa myös ydinkäyttöisten jäänmurtajien valmistamisen. Niillä on tavallista polttoainekäyttöistä jäänmurtajaa huomattavasti laajempi toimintasäde, ja niitä on toistaiseksi käytössä vain Venäjällä.

Venäjä on lisäksi alkanut varustella jäämurtajiaan aseistuksin ja jopa risteilyohjuksin.

– USA:n liittolaiset ja kumppanit Pohjois-Euroopassa näkevät kernaasti USA:n aseman vahvistumisen mutta ovat samalla huolissaan, että alueesta tulee kilpavarustelukenttä USA:n, Venäjän ja Kiinan kesken, Brattberg sanoi.