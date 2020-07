Bollywood-legenda Amitabh Bachchan joutunut sairaalaan koronatartunnan vuoksi

Intian yli 22 000 koronakuolemasta neljäsosa on kirjattu maan elokuvateollisuudelle keskeisessä Mumbaissa. Myös näyttelijäveteraania hoidetaan Mumbaissa.

Intiassa Bollywoodin näyttelijäveteraani Amitabh Bachchan on joutunut sairaalaan koronatartunnan vuoksi. Myös 77-vuotiaan intialaisen megatähden poika Abhishek Bachchan on joutunut sairaalaan samasta syystä. Nuorempi Bachchan on myös näyttelijä.

Amitabh Bachchan kertoi tartunnastaan ja sairaalahoidosta Twitterissä 43 miljoonalle seuraajalleen. Hänen poikansa kertoi niin ikään Twitterissä, että molempien oireet ovat lieviä.

Vanhempaa Bachchania kunnioitetaan syvästi Intiassa. Miljoonat ihmiset kuuntelevat tarkasti hänen jokaista sanaansa ja pyytävät hänen siunaustaan. Bachchanin Mumbain-kodin ulkopuolella on joka lokakuun 11. päivänä valtaisat joukot ihmisiä muistamassa hänen syntymäpäiväänsä.

Visailuohjelma nosti takaisin suosioon

Bachchan esiintyi CNN:n mukaan ensimmäisessä elokuvassaan vuonna 1969. Sittemmin hän on tehnyt uutiskanavan mukaan yli 180 elokuvaa noin viisikymmentä vuotta kestäneen uransa aikana.

Hänen uransa lähti kunnolla lentoon 1970-luvun alussa. Hän esiintyi muun muassa hittielokuvissa Zanjeer ja Sholay.

Bachchan on myös juontanut Intian Haluatko miljonääriksi -ohjelmaa. Visailuohjelman juontokeikka nosti Bachchanin jälleen suureen suosioon muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen.

Hänen elokuvansa ovatkin edelleen täyttäneet elokuvateattereita ääriään myöten. Koronaviruspandemian vuoksi hänen tuorein elokuvansa, draamakomedia Gulabo Sitabo, julkaistiin kuitenkin verkossa.

Myös 44-vuotias Abishek Bachchan on menestynyt Bollywood-näyttelijä ja -tuottaja. Hän on naimisissa maailmankuulun näyttelijän Aishwarya Rain kanssa. Rai on myös entinen malli ja Miss Maailma vuodelta 1994.

Rajoituksia helpotetaan, mutta tartunnat ovat nousussa

Intiassa varmistettujen koronatartuntojen kokonaismäärä on Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan yli 820 000, mikä on kolmanneksi eniten koko maailmassa. Koronaan liittyviä kuolemia on kirjattu yli 22 000.

Intiassa asuu yli 1,3 miljardia ihmistä.

Terveydenhuollon työntekijät ovat valittaneet siitä, että sairaalat ovat ylikuormittuneita ja henkilöstöstä on pulaa. Kriitikot taas ovat sanoneet, ettei Intia testaa tarpeeksi ja monet tartunnat jäävät diagnosoimatta.

Pääministeri Narendra Modin hallinto on lieventänyt koronarajoituksia, vaikka tartunnat ovat lähteneet jälleen nousuun. Hän on kuitenkin kehottanut intialaisia olemaan varovaisia.

Elokuvien tekemistä on jatkettu jälleen Bollywoodissa. Alueen elokuvateollisuus oli pitkälti pysähdyksissä kuukausia kestäneiden tiukkojen koronarajoitusten vuoksi.

Paikallisen median mukaan Amitabh Bachchania hoidetaan sairaalassa Mumbaissa. Yhdysvaltain elokuvateollisuuden Hollywoodia mukaileva Bollywood-termi juontaa juurensa Mumbain aiemmasta nimestä Bombaysta.

Mumbain alueella on kirjattu noin neljäsosa kaikista Intian koronakuolemista. Tartuntojen määrät ovat lähteneet jälleen nousemaan alueella. Viranomaiset ovat joutuneet rakentamaan väliaikaisia sairaaloita ja karanteenilaitoksia.

Enemmän tartuntoja vain Brasiliassa ja Yhdysvalloissa

Intiassa on Worldometer-tilastosivuston mukaan väkilukuun suhteutettuna miljoonaa asukasta kohden varmistettu 616 koronatartuntaa ja kirjattu 16 koronaan liittyvää kuolemaa. Suomessa vastaavat suhdeluvut ovat 1 316 ja 59.

Intiaa enemmän tartuntoja on määrällisesti vain Brasiliassa ja Yhdysvalloissa.

Johns Hopkinsin mukaan Yhdysvalloissa on varmistettu yli 3,2 miljoonaa tartuntaa ja koronakuolemia on kirjattu yli 134 000. Brasiliassa tartuntoja on noin 1,8 miljoonaa ja koronaan liittyviä kuolemia yli 70 000.

Väkilukuun suhteutettuna Yhdysvalloissa on varmistettu Worldometerin mukaan miljoonaa asukasta kohden 10 126 tartuntaa. Kuolemia on miljoonaa asukasta kohden kirjattu 415. Brasiliassa tartuntoja on ollut miljoonaa asukasta kohden 8 654 ja koronakuolemia 336.

Worldometerin koronaluvut ovat Intian, Yhdysvaltojen ja Brasilian osalta hieman korkeammat kuin Johns Hopkinsin seurannan luvut. Koronaluvut vaihtelevat jonkin verran eri lähteiden mukaan ja Worldometerin luvut ovat usein olleet Johns Hopkinsia korkeampia.