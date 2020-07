Poliisi etsi Madeleine McCannin ruumista kolmesta kaivosta Portugalissa

Kaivot sijaitseva lähellä Budensin kylää, joka taas sijaitsee noin puolen tunnin ajomatkan päässä Madeleinen katoamispaikalta.

Portugalin poliisi on etsinyt Madeleine McCannin ruumista kolmesta käytöstä poistetusta kaivosta Portugalista.

Asiasta kertoo Sky News.

Kaivot sijaitsevat lähellä Budensin kylää, joka puolestaan sijaitsee noin puolen tunnin ajomatkan päässä Praia da Luzista, lomakylästä, josta silloin nelivuotias Madeleine katosi vuonna 2007.

Operaatioon osallistui yli kymmenen rikostutkijaa, jotka käyttivät muun muassa kiipeilyvälineitä, kuten valjaita ja köysiä.

Sky Newsin mukaan tutkinnoista ei kuitenkaan löytynyt mitään jälkeä Madeleinesta.

Kaivot sijaitsevat lähellä toisiaan kapealla tiellä, joka johtaa Boca do Rion rannalle. Ranta sijaitsee noin kilometrin päässä kaivoista ja se oli tuttu paikka Christian B:lle, saksalaiselle, joka on Madeleinen katoamisen pääepäilty.

Valokuva Christian B:n Volkswagen-merkkisestä pakettiautosta, jota poliisi on käyttänyt tutkinnassaan, on mitä ilmeisimmin otettu juuri kyseisellä uimarannalla.

Tämän matkailuauton luullaan kuuluneen Madeleinen katoamisen pääepäilylle Christian B:lle.

Paikallinen putkimies Jose Barata kertoi Sky Newsin mukaan ajelleensa tiellä, kun hän huomasi poliiseja ja palomiehiä ja heidän ajoneuvojaan parkissa isoimman kaivon luona. Kaivon päällä on jäänteen rautaisesta pumppausmoottorista.

– Hidastin autoani ja näin paljon poliiseja ja palomiehiä lähellä kaivoja, ja he sanoivat minulle, että jatka matkaasi. En tiennyt yhtään, mitä siellä tapahtuu.

– He olivat ison kaivon ympärillä. Palomiehillä oli köysiä ja muita tarvikkeita. Luulin, että kyseessä on jonkin sortin pelastusoperaatio tai itsemurhatapaus. Myöhemmin minulle kerrottiin, että he poistivat kaivosta paljon jätettä.

Barata kertoo seuranneensa Madeleinen tapausta 13 vuotta ja vasta myöhemmin lukeneensa mediasta, että poliisioperaatio oli osa tätä tutkintaa.

Operaatio kesti mitä ilmeisemmin yli päivän. Poliisi ei ole aiemmin tutkinut kyseistä aluetta.

Christian B. Italian poliisin pidätyskuvassa. Italian poliisi pidätti Christian B:n huumekaupasta.

Christian B:n osuutta Madeleinen katoamiseen tutkii saksalainen syyttäjä Hans Christian Wolters. Hän on kertonut, että hänellä on todisteita siitä, että Madeleine on kuollut ja väittää kivenkovaa johtavansa murhatutkintaa.

Saksan ja Britannian poliisit ovat saaneet Madeleinen katoamistapauksesta lähes 2000 vihjettä yleisöltä sen jälkeen, kun niitä kysyttiin viitisen viikkoa sitten.

Sky Newsin lähteen mukaan yleisöltä saatuja vinkkejä lähdetään tutkimaan paljon, mutta suurin osa niistä ei johda mihinkään.

– Kaivojen etsiminen on kuitenkin monimutkaista ja se kielii siitä, että poliisilla oli pohjana joku hyvä, luotettava tieto, lähde totesi.