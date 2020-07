Trump taipui paineen alla: Presidentti nähtiin ensimmäistä kertaa julkisuudessa suojamaski kasvoillaan

Trump on aiemmin kieltäytynyt maskin käyttämisestä julkisuudessa, eikä hän myöskään ole pyytänyt Yhdysvaltain kansalaisia tekemään niin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nähty ensimmäistä kertaa julkisuudessa suojamaski kasvoillaan. Trumpilla oli kasvoillaan tumma maski hänen vieraillessaan Walter Reed -sotilassairaalassa Marylandin osavaltiossa.

Trump on aiemmin kieltäytynyt maskin käyttämisestä julkisuudessa, eikä hän myöskään ole pyytänyt Yhdysvaltain kansalaisia tekemään niin. Hän on aiemmin sanonut kyseessä olevan jokaisen henkilökohtainen päätös.

Brittilehti Guardianin mukaan hänestä kuitenkin levisi toukokuussa kuvia maski kasvoillaan. Hän oli käyttänyt sitä vieraillessaan kasvosuojaimia valmistavassa tehtaassa. Hän ei kuitenkaan nähtävästi pitänyt maskia kasvoillaan koko tehdaskierroksen ajan.

Presidentti on aiemmin todennut, että käyttäisi maskia, jos olisi väkijoukossa, jossa ei pysty pitämään turvavälejä muihin ihmisiin.

– Luulen, että kun on sairaalassa, erityisesti tilanteessa, jossa keskustellaan ihmisten kanssa, jotka ovat saattaneet vasta päästä leikkauspöydältä, maskia on hyvä pitää, Trump totesi medialle Valkoisella talolla ennen lähtöään sotilassairaalaan.

Sotilassairaalassa Trump käveli päällään laivastonsininen maski, jota koristi presidentillinen sinetti. Trump totesi medialle vain ”kiitos”, kun hän käveli valokuvaajajoukon ohi.

Yhdysvalloissa tärkeimmät terveysasiantuntija ovat puhuneet maskien käyttämisen puolesta viruksen leviämisen estämiseksi. Kriitikkojen mukaan se, että Trump ei ole käyttänyt maskia aiemmin, on osoittanut heikkoa johtajuutta.

Koronavirustilanne on pahentunut Yhdysvalloissa uudelleen viime viikkoina, kun koronarajoituksia on purettu. Uusia tapauksia todettiin perjantaina yli 69 000, joka on kolmanneksi isoin päivittäinen luku epidemian alkamisen jälkeen.

Yhteensä Yhdysvalloissa on todettu jo yli 3 miljoonaa tapausta.

Lähde: Reuters.

Trumpin maski oli väriltään musta.