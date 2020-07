Brittihallitus harkitsee, että kasvomaskeista tulisi pakollisia kaupoissa ja muissa sisätiloissa.

Britanniassa kasvomaskeista on tulossa pakollisia kaupoissa ja suljetuissa tiloissa, maan pääministeri Boris Johnson on antanut ymmärtää. Johnsonilta kysyttiin maskien käytöstä Facebookissa, The Times kertoo. Kysyjä halusi tietää, tulisiko maskeista pakollisia kaupoissa.

– Meidän pitää tiukemmin vaatia ihmisiä käyttämään kasvomaskeja suljetuissa paikoissa, joissa he tapaavat ihmisiä, joita eivät normaalisti tapaa... Meidän pitää olla todella itsepintaisia, Johnson vastasi.

– Liikenteessä, kaupoissa – peittäkää kasvonne.

Boris Johnson suosittelee maskien käyttöä.

Lehden hallituslähteen mukaan oli perusteltua odottaa, että maskeista tulisi muutamassa viikossa pakollisia kaupoissa ja muissa sisätiloissa.

Myös Telegraphin hallituslähteiden mukaan kasvomaskien pakollisuudesta on keskusteltu, kun enemmän tieteellistä tietoa on tullut niiden tehokkuudesta viruksen leviämisen ehkäisyssä.

Boris Johnson käytti kasvomaskia vieraillessaan paikallisissa yrityksissä Uxbridgessä.

Johnson teki perjantaina myös selväksi, että brittien oli aika palata takaisin työpaikoille, jotta talous saataisiin käynnistettyä kunnolla. Hän toivoi ihmisten myös käyvän enemmän ravintoloissa ja kaupoissa, mutta piti tärkeänä hallituksen antamien ohjeiden noudattamista.

Johnsonin nähtiin käyttävän kahden punnan kasvomaskeja vieraillessaan yrityksissä hänen omassa vaalipiirissään Uxbridgessä. Pääministeriä oli aiemmin kritisoitu siitä, ettei hän itse ole käyttänyt maskia julkisesti.

Pääministeri ei kuitenkaan käytä aina maskia ulkona ollessaan. Hänen mukaansa maskipakko ei koskisi ulkotiloja vaan ainoastaan sisätiloja.

Suomessa asiantuntijat erimielisiä hyödyistä

Kasvomaskien käyttö on herättänyt keskustelua myös Suomessa. Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas sanoi Ilta-Sanomille kannattavansa kasvomaskien käyttöä, ja niiden pitäminen täysissä julkisen liikenteen kulkuvälineissä toisi lisäturvallisuutta.

– On maita ja alueita, joissa tilanne saatiin rauhoittumaan mutta joissa tautitapaukset ovat lähteneet uudelleen nousuun. Minun ja meidän kaikkien infektiotorjuntaa tekevien tehtävänä on pyrkiä siihen, että epidemia ei uusiutuisi ja tauti pysyisi poissa. Jos tartuntatilanne huononee, suojainten käyttö voi tulla kaikille eteen koko Suomessa, Broas arvioi.

Lue lisää: Asiantuntijat eri mieltä kasvomaskin hyödyistä: estetäänkö toinen aalto vai onko hyöty verrattavissa nenäliinaan?

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen johtava asiantuntija Jari Jalava puolestaan sanoi, että vain kirurgiset suu-nenäsuojaimet suojaavat tartunnoilta – eivät ns kansanmaskit, joiden teho on Jalavan mukaan verrattavissa nenäliinaan.

Jalava kuitenkin sanoo, että maskikehotusta paljon tärkeämpi suositus on se, että sairaana ei lähdetä mihinkään vaan pysytään kotona. Lisäksi Jalava muistuttaa turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta.