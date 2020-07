NY Times: Jo kymmeniä koronavirusrokoteita testataan ihmisillä – tällaisia ovat lupaavimmat ehdokkaat

Rokotteen toivotaan olevan valmis jo tämän vuoden lopussa, mutta viimeistään ensi vuoden alussa.

Maailmalla kehitetään kilpaa rokotetta uutta koronavirusta vastaan. New York Timesin mukaan 22 rokotetta tutkitaan jo ihmisillä. Yksi rokote on hyväksytty rajattuun käyttöön. Yhdysvaltalaislehden laskujen mukaan yhteensä kehitteillä on 145 rokotetta.

Kiinan hallitus hyväksyi kesäkuun lopussa CanSino Biologicsin kokeellisen rokotteen, joka tunnetaan nimellä Ad5-nCov, armeijan käyttöön. Erityislupa on voimassa vuoden ja se koskee vain armeijan henkilökuntaa, CNN uutisoi tuolloin. Kiina ei ole kuitenkaan kertonut, kuinka suurella joukolla rokotetta nyt testataan.

Kiinalaisrokote on vektorirokote. Rokote ei siis ole tautia aiheuttava eikä se sisällä uutta koronavirusta. Sen sijaan siinä on koronaviruksen rna-perimästä leikattu piikkiproteiinin geeni. Kyseinen geeni viedään elimistöön adenoviruksen kautta, jolloin vektorina toimiva virus tarttuu soluihin ja siirtää niihin piikkiproteiinin geenin.

Erityisesti Yhdysvalloissa lupaavana rokotteena pidetään myös Modernan rokotetta, jonka kehittämiseen Yhdysvaltain hallinto on sijoittanut lähes puoli miljardia dollaria. Rokotetta kehitettään yhteistyössä Yhdysvaltojen tartuntatautiviraston kanssa.

Moderna tutki rokotetta ensiksi kahdeksalla ihmisellä ja kaikki vaikuttivat tuottavan vasta-aineita koronaviruksen neutraloimiseksi.

Modernan rokote ei sisällä uutta koronavirusta vaan se perustuu lähetti-RNA:han eli viruksen perimästä kopioituun geneettiseen koodiin. Tämän koodin toivotaan ohjaavan solut valmistamaan elimistön immuunipuolustuksen laukaisevia proteiineja.

Tarkkaan seurataan myös Oxfordissa kehitteillä olevaa vektorirokotetta. Kyseinen rokote oli ensimmäinen, jota testattiin ihmisillä Euroopassa. Nyt tutkimukseen osallistuu yli 800 vapaaehtoista, BBC kertoo.

Rokotetta kehitetään yhdessä lääkejätti AstraZenecan kanssa. Yhdysvallat ehti varata ensimmäisestä tuote-erästä lähes kolmanneksen omille kansalaisilleen, kun presidentti Donald Trump oli määrännyt, että liittovaltion terveysministeriö sitoutuu avustamaan lääkeyhtiötä 1,2 miljardilla dollarilla nopeuttaakseen rokotteen valmistumista. Ensimmäisen tuote-erän on määrä kattaa miljardi annosta.

Myös Britannian hallitus on rahoittanut rokotetutkimusta ja varannut ensimmäisestä tuote-erästä 100 miljoonaa annosta kansalaisilleen. Saksa, Ranska, Italia ja Hollanti ovat sopineet hankkivansa rokotetta 300 miljoonaa annosta heti, kun rokote valmistuu.

Ensimmäisten rokotteiden toivotaan tulevan markkinoille mahdollisesti jo tämän vuoden lopussa, mutta viimeistään ensi vuonna. Esimerkiksi Yhdysvaltojen johtava tartuntatautiasiantuntija oli toiveikas sen suhteen, että rokote olisi jo vuodenvaihteen paikkeilla valmis.