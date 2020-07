Tartunnat karkasivat karmeisiin lukemiin Yhdysvalloissa – johtava korona-asiantuntija kehottaa osavaltioita keskeyttämään rajoitusten purkamisen

Yhdysvalloissa on todettu jo yli 3,1 miljoonaa tartuntaa.

Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Faucin mielestä kiihtyvän koronaepidemian kanssa painivien osavaltioiden tulisi keskeyttää rajoitusten purkaminen. Useissa osavaltioissa etenkin Yhdysvaltojen eteläosissa uusien koronatartuntojen määrä on kasvanut kovaa vauhtia sen jälkeen, kun yhteiskuntaa on avattu ja rajoituksia purettu.

– Mielestäni meidän pitäisi saada osavaltiot keskeyttämään avaamisprosessi, katsomaan, mikä ei toiminut ja yrittämään vähentää sitä, Fauci sanoi The Hillille.

– Mielestäni meidän ei pidä palata äärimmäisiin liikkumisrajoituksiin.

Vain päivää aiemmin Fauci oli sanonut Wall Street Journalin podcastissa, että osavaltioiden tulisi harkita tiukempia rajoituksia. Fauci myös sanoi, että liittovaltion hallituksen pitäisi tehdä parempaa työtä saadakseen amerikkalaiset ottamaan enemmän vastuuta pandemian hillitsemisessä.

– En ole varma, että teemme sitä nyt kovin hyvin.

Torstaina Yhdysvalloissa kerrottiin 65 551 uudesta tartunnasta, mikä on uusi vuorokausikohtainen ennätys. Edellinen ennätys, noin 60 200 tartuntaa, oli tiistailta. Koronatartuntoja on todettu yhteensä yli 3,1 miljoonaa ja virukseen liittyviä kuolemia yli 133 000.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Fauci ovat olleet eri mieltä siitä, kuinka paha maan koronatilanne on. Kun Fauci on antanut varoittavia lausuntoja ja kutsunut ensimmäistä aaltoa ”hyökyaalloksi,” Trump on lausunnoissaan ollut eri linjoilla.

– Syy siihen, että meillä on niin paljon tapauksia verrattuna huonommin pärjänneisiin maihin on se, että testauksemme on suurempaa ja parempaa. Olemme testanneet 40 miljoonaa ihmistä. Jos olisimme testanneet 20 miljoonaa, tapauksia olisi puolet nykyisestä, Trump twiittasi torstaina.