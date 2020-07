Jopa 57 naista syyttää Peter Nygårdia seksuaalirikoksista – liikemies vaatii hylkäämään ryhmäkanteen

Peter Nygårdia vastaan jätetty ryhmäkanne on laajentunut.

Jopa 57 naista syyttää suomalaistaustaista liikemiestä Peter Nygårdia raiskauksista ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä, käy ilmi Nygårdin vastauksesta eteläisen New Yorkin piirioikeuteen jätettyyn ryhmäkanteeseen.

Nygård vaatii tuomaria hylkäämään 52 naisen väitteet ja päättämään, ettei syytöksiä voida käsitellä ryhmäkanteena. Se, käsitelläänkö naisten syytöksiä ryhmäkanteena tai erillisinä tapauksina, vaikuttaa esimerkiksi naisille mahdollisesti maksettaviin korvauksiin.

Nygårdin puolustus sanoo, ettei liikemies ole asunut New Yorkissa eikä valtaosa naisista väitä, että väitetyt rikokset olisivat tapahtuneet New Yorkissa, minkä takia syytöksiä ei tulisi käsitellä eteläisen New Yorkin piirioikeudessa.

Nygårdin puolustuksen mukaan suuri osa syytöksistä on myös vanhentuneita eivätkä kantajat ole esittäneet todisteita, joiden takia syytöksiä voisi nyt käsitellä. Puolustus vetoaa myös siihen, etteivät monet väitetyistä uhreista ole Yhdysvaltojen kansalaisia tai oleskeluluvan saaneita eivätkä he ole fyysisesti läsnä Yhdysvalloissa.

Peter Nygårdia vastaan on esitetty kovia syytöksiä.

Nygårdin puolustuksen mukaan naisten väitteitä ei voida käsitellä ryhmäkanteena, koska ne vaatisivat yksilöityjä todisteita ja puolustuksia.

Nygårdia ja hänen yritystään vastaan jätetystä ryhmäkanteesta uutisoitiin ensimmäisen kerran helmikuussa. Sittemmin kanteeseen on liittynyt kymmeniä naisia lisää.

– Kun alkuperäinen kanne nostettiin helmikuussa, aloimme saada tulvimalla puhelinsoittoja ihmisiltä ympäri maailmaa, jotka ovat kertoneet olevansa myös Peter Nygårdin uhreja. Pysäyttävää ja kiinnostavaa näiden naisten kertomuksissa oli, että he kokivat olevansa yksin ja eivätkä kykene nousemaan Nygårdia vastaan, koska hänellä on liikaa rahaa ja vaikutusvaltaa, sanoi naisia edustava asianajaja Lisa Haba Ilta-Sanomille huhtikuussa.

Nuorimmat väitetyistä uhreista ovat olleet väitettyjen tapahtumien aikaan 14-15-vuotiaita. Rikosten väitetään tapahtuneen Nygårdin hulppealla Bahaman-huvilalla ja myös muun muassa Torontossa ja New Yorkissa. Jotkut syytöksiä esittävistä naisista ovat työskennelleet kanteen mukaan Nygård-yhtiöille tai sen yhteistyökumppaneille.

Peter Nygård syntyi Suomessa, mutta muutti pienenä perheensä kanssa Kanadaan.

Vanhimpien ryhmäkanteessa yksilöityjen tekojen väitetään tapahtuneen jo 1970-luvulla ja tuoreimmat ovat naisten kertomusten mukaan tapahtuneet vuoden 2010 jälkeen. Useissa kertomuksissa on vain sana sanaa vastaan.

99-sivuinen ryhmäkanne on paisunut jo yli 240-sivuiseksi. Kanteessa naiset väittävät muun muassa, että Nygård lähestyi heitä pamper party -hemmottelujuhlissa, joissa monet osallistujista olivat alaikäisiä. Monet väittävät tulleensa huumatuiksi ennen kuin Nygård pakotti heidät seksuaalisiin tekoihin.

Osa väittää Nygårdin maksaneen heille tekojen jälkeen, osa taas väittää joutuneensa uhkausten kohteeksi. Jotkut väittävät Nygårdin pakottaneen heidät toimimaan liikemiehen maksettuina ”tyttöystävinä” eri tilaisuuksissa.

Ryhmäkanteessa vastaajana ovat Nygårdin lisäksi tämän hallitsemat yhtiöt. Ryhmäkanteessa väitetään, että Nygård käytti yhtiöidensä resursseja, varoja ja henkilöstöä rikollisen toimintansa edistämiseen.

Nygård on johdonmukaisesti kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.