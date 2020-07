Vihreät baretit on Yhdysvaltain maavoimien erikoisjoukko.

Ensimmäinen nainen on valittu Yhdysvaltain maavoimien erikoisjoukkoihin Vihreisiin baretteihin, kertoo New York Times. Naispuolinen kansalliskaartin sotilas valmistui armeijan erikoisjoukkojen koulutuslinjalta ja ansaitsi näin Vihreän baretin arvonimen. Henkilön nimeä tai muita henkilötietoja ei ole paljastettu turvallisuussyistä.

Kyseessä on ensimmäinen koskaan Vihreisiin baretteihin hyväksytty nainen. Vihreät baretit oli yksi viimeisistä Yhdysvaltain armeijan tehtävistä, jossa ei ole yhtään naissotilasta.

Yhdysvaltain puolustusministeriö avasi kaikki armeijan taistelutehtävät myös naisille vuonna 2016. Vaikka yli 700 naissotilasta on tämän jälkeen valittu aiemmin rajoitettuihin tehtäviin, ovat jotkut pitäneet paikkaa erikoisjoukoista saavuttamattomana naisille, koska joukkoihin on murskaavan korkeat fysiikkavaatimukset. Maavoimien 470 000 sotilaasta noin 70 000 on naisia.

Juuri valmistunut erikoisjoukkojen sotilas oli yksi muutamista naisista, jotka ovat läpäisseet erikoisjoukkojen koulutukseen valmistavan, 24 päivää kestävän arviointiohjelman. Ohjelmassa testataan kandidaattien perussotilastaitoja kuten suunnistustaitoa ja marssimista raskaassa taisteluvarustuksessa.

Valmistavan ohjelman jälkeen kandidaatit jatkavat erikoisjoukkojen pätevöitymiskurssille, jossa erikoistutaan esimerkiksi tiedusteluun, aseiden käyttöön, tekniikkaan tai lääkintään.

Naisen oli tarkoitus valmistua erikoisjoukkojen sotilaaksi jo huhtikuussa, mutta hän joutui suorittamaan uudestaan osan koulutuksesta ennen kuin pystyi jatkamaan koulutukseen viimeiseen osioon.

Vihreät baretit nousivat maineeseen Vietnamin sodassa, kun erikoisjoukkojen pienet ryhmät toimivat yhteistyössä vietnamilaisten joukkojen kanssa pönkittääkseen suojaustaan ja taistellakseen kapinallisia vastaan maan syrjäseuduilla. Vihreät baretit ovat tämän jälkeen käyttäneet samanlaista mallia esimeriksi Irakissa, Afganistanissa, Syyriassa ja Somaliassa.