Torstaina maassa raportoitiin yli 65 000 uutta tapausta.

Yhdysvalloissa koronavirustartuntojen määrä jatkaa rajua nousua. Torstaina maassa kerrottiin 65 551 uudesta tartunnasta, mikä on uusi vuorokausikohtainen ennätys. Luku perustuu baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seurantaan.

Edellinen vuorokausiennätys, noin 60 200 tartuntaa, on tiistailta.

Yhteensä tartuntoja on todettu jo yli 3,1 miljoonaa, mikä on eniten maailmassa. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu yli 133 000, mikä sekin on maailmanlaajuisesti korkein maakohtainen luku.