Trump Towerin edustalle maalattiin valtava ”Black Lives Matter” -teksti – ”Näytetään Donald Trumpille se, mitä hän ei ymmärrä”

Presidentti Trump on kritisoinut maalausideaa voimakkaasti.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin New Yorkissa Fifth Avenuella sijaitsevan pilvenpiirtäjän Trump Towerin edustalle on tänään torstaina alettu maalata valtavaa ”Black Lives Matter” -tekstiä.

”Black Lives Matter” on mustiin ihmisiin kohdistuvaa syrjintää ja poliisiväkivaltaa vastustavan liikkeen tunnuslause.

Muun muassa New Yorkin pormestari Bill de Blasio ja hänen vaimonsa Chirlane McCray sekä yhdysvaltalainen baptistipastori ja kansalaisoikeusaktivisti Alfred ”Al” Sharpton osallistuivat tekstin maalaamiseen.

Tempauksen takana on New Yorkin kaupunki, jonka työntekijät maalaavat teosta keltaisella maalilla kadulle. Valtuutuksen teoksen maalaamiselle on antanut pormestari Bill de Blasio, joka CNN:n mukaan kääri hihansa ja kävi itsekin maalaamassa osan teoksesta.

– Presidentti Trump sanoi, että me häpäisemme Fifth Avenuen ylellisyyttä. Saanen kertoa teille: me emme häpäise tätä paikkaa vaan vapautamme Fifth Avenuen ja nostamme sen uudelle tasolle, Bill de Blasio sanoi.

Fifth Avenue on Manhattanilla sijaitseva ylellinen kauppakatu.

Bill de Blasio puhui myös mustien oikeuksista ja siitä, ettei ole olemassa Amerikkaa ilman mustaa Amerikkaa.

– Näytetään Donald Trumpille se, mitä hän ei ymmärrä. Maalataan se häntä varten suoraan hänen rakennuksensa eteen, de Blasio sanoi New York Timesin mukaan.

Muraalin maalaaminen alkoi samana päivänä, kun Yhdysvaltain liittovaltion korkein oikeus linjasi, ettei presidentti Donald Trumpilla ole oikeutta salata verotietojaan.

New Yorkin kaupungin muraalisuunnitelmat ovat olleet tiedossa jo jonkin aikaa, ja Trump onkin kritisoinut maalausideaa voimakkaasti.

– New York City leikkaa poliisin rahoja miljardilla dollarilla, ja silti New Yorkin pormestari aikoo maalauttaa ison, kalliin ja keltaisen Black Lives Matter -kyltin Fifth Avenuelle, häpäisten tämän ylellisen kadun, Trump kirjoitti Twitterissä heinäkuun alussa.

Hän myös kutsui ”Black Lives Matter” -tunnuslausetta ”vihan symboliksi”.

– Ehkä meidän mahtavat poliisivoimamme – joita tuhoaa ja halveksii pormestari, joka vihaa heitä ja suhtautuu heihin epäkunnioittavasti – eivät anna tämän vihan symbolin tulla liitetyksi New Yorkin mahtavimpaan katuun. Käyttäkää tämä raha sen sijaan rikosten vastaiseen taisteluun! Trump jyrisi.

Kesäkuussa myös Washingtonin kaupunki maalautti Black Lives Matter -tekstin Trumpin läheisyyteen, sillä kertaa Valkoisen talon lähellä sijaitsevalle kadulle.

CNN kertoo, että Trump ja hänen kannattajansa eivät ole ainoita, joita muraalien maalaaminen on ärsyttänyt. Black Lives Matter -verkoston paikallisosasto on kutsunut Washingtoniin tehtyä maalausta ”performatiiviseksi harhautukseksi todellisista poliittisista muutoksista”. Black Lives Matter -aktivistit ovat muun muassa toistuvasti vaatineet päättäjiä leikkaamaan poliisin budjettia.