Yhdysvaltain korkein oikeus antoi torstaina päätöksen presidentti Donald Trumpin verotietojen julkistamisesta. Oikeus päätti, että New Yorkin syyttäjällä on oikeus saada käyttöönsä Trumpin talous- ja verotiedot.

Kongressi ei toistaiseksi saa tietoja käyttöönsä, vaan tapauksen tämä haara palautetaan alempaan oikeusasteeseen uutta käsittelyä varten.

Trumpin avustajien panttaamia tietoja ovat halunneet saada käsiinsä niin kongressi kuin New Yorkin Manhattanin alueen piirisyyttäjä Cyrus Vance Jr.

Trump on vuosia piilotellut verotietojaan, vaikka presidentit ovat 1970-luvulta alkaen ne hyvän tahdon eleenä julkaisseet. Trump on Richard Nixonin jälkeen ensimmäinen Yhdysvaltojen presidentti, joka ei ole julkistanut verotietojaan.

Presidentti tviittasi tuoreeltaan tyytymättömyyttään korkeimman oikeuden päätöstä kohtaan ja oli sitä mieltä, että hänen hallintoaan kohdellaan epäoikeudenmukaisesti. Trumpin mukaan häntä edeltäneen Barack Obaman hallinto oli korruptoitunut, mutta sille ei tehty mitään.

– Nyt minun täytyy jatkaa taistelua korruptoitunutta New Yorkia vastaan.

Presidentti on kotoisin New Yorkista. Trump lisäsi, että kyse on syyttäjän laittomasta ja poliittisesta toiminnasta.

– Poliittinen noitavaino! Trump tviittasi.

Syyttäjä Vance Jr kutsui lausunnossaan korkeimman oikeuden päätöstä ”suunnattomaksi voitoksi” oikeusjärjestelmälle ja periaatteelle, että edes presidentti ei ole lain yläpuolella.

Yhdysvaltain senaatin demokraattijohtaja Chuck Schumer yhtyi kommentissaan siihen, että Trump ei ole lain yläpuolella.

– Trump ei ole kuningas, Schumer lisäsi Twitterissä.

Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosikommentoi päätöstä myös.

– Korkeimman oikeuden päätös ei tuonut presidentti Trumpille hyviä uutisia, Pelosi sanoi.

Syy salailuun epäselvä

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola tiivisti korkeimman oikeuden päätöksen toteamalla, että ”kyllä tämä Trumpin kannalta oli huono päivä”.

– Se näkyy hänen Twitter-tilillään.

Aaltola huomauttaa, että ei ole varmaa, miksi Trump on varjellut niin sitkeästi taloustietojaan.

– Liittyykö se Trumpin ehkä narsistiseen haluun osoittaa, että hänellä on enemmän rahaa kuin hänellä itse asiassa on, vai liittykö se joihinkin taloudellisiin sotkuihin, joita hän ei halua tuoda esille. Tässä on ollut pari eri tulkintaa.

– Mutta nyt ne tulevat oikeuden käsittelyyn ja saattaa olla, että kongressi saa ne käsiinsä.

Aaltola sanoo, että korkein oikeus on perinteisesti ollut hyvin haluton ratkomaan presidentin ja kongressin välisiä riitoja. Trumpin taloustiedot saattavat päätyä ennen pitkää myös laajasti julkisuuteen, vaikka ne tässä vaiheessa onkin määrätty vain oikeusistuimen käyttöön.

Trumpin taloustietojen salailua on käsitelty useissa oikeusasteissa. Alemmat oikeusasteet päättivät, että Trumpin pitäisi luovuttaa tietonsa, mutta asianajajat veivät jutun korkeammalle vedoten presidentin immuniteettiin.

Tietoja on vaadittu julkisiksi osana tutkintaa väitteistä, joiden mukaan Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen olisi yrittänyt maksaa hiljaiseksi Trumpin kanssa suhteessa olleen pornonäyttelijä Stormy Danielsin. Cohenin on kerrottu järjestelleen rahaa myös Trump-suhteestaan kertoneelle Playboy-malli Karen McDougalille. Trump on kiistänyt suhteet. Väitetyt suhteet sijoittuvat aikaan ennen Trumpin presidenttiyttä.

Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat marraskuun alussa.