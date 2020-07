Norjan poliisi selvittää 67-vuotiaan miehen kuolemaan johtanutta sukellusonnettomuutta.

Norjan Lofooteilla keskiviikkona hukkunut suomalaismies kuului kokeneiden sukeltajien ryhmään, kerrotaan Nordlandin poliisista Pohjois-Norjasta.

Vuonna 1953 syntynyt mies oli neljän hengen suomalaisryhmän mukana sukeltamassa meressä lähellä Fiskebölin kylää Nordlandin läänissä.

Poliisin mukaan sukelluspaikka sijaitsee aivan Hattnestunnelin luona Eurooppatie E10:n varressa.

Lofootit on suosittu sukelluskohde. Siellä on sukeltajille tarjolla muun muassa hylkykohteita ja maailman suurin kylmän veden koralliriutta.

Kesken sukelluksen yhdelle sukeltajista tuli ongelmia ja muut auttoivat hänet maihin ja hälyttivät apua. Miestä elvytettiin onnettomuuspaikalla.

Paikalle hälytettiin Sea King -pelastushelikopteri, joka laskeutui E10-tien varressa olevalle, matkailijoiden suosimalle pysähdyspaikalle. Poliisi joutui ensin ohjaamaan pysähdyspaikalta pois siellä olleita matkailijoita, muun muassa lapsiperheitä, kertoo Lofotenposten.

Suomalaismies hänet lennätettiin Tromssan yliopistolliseen sairaalaan, jossa hänet julistettiin kuolleeksi.

Poliisi on ollut yhteydessä uhrin omaisiin. Onnettomuuden syy ei ole selvillä.

– Turman tutkinta on vasta hyvin alkuvaiheessa. Uhrille tehdään ruumiinavaus ja poliisi suorittaa teknistä tutkintaa, kerrottiin Nordlandin poliisista IS:lle torstaina.

Poliisi ei kommentoi, arvellaanko turman syyksi esimerkiksi sairaskohtausta vai laitevikaa.

Poliisi on ottanut talteen uhrin käyttämät sukellusvälineet teknisiä tutkimuksia varten. Miehen seurassa olleet suomalaissukeltajat on jututettu. Poliisi arvelee heidän olevan yhä Norjassa. Poliisi ei kerro, mistä päin Suomea ryhmä on kotoisin.